許瑋甯大方約會零躲藏

2018年02月01日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

許瑋甯近日經常被拍到和男友劉又年甜蜜牽手逛街，她1月31日出席冰品代言活動，大方表示未來也不會戴口罩掩飾，笑說：「遮成那樣還不是被你們拍到！」不過被問男友相關問題時小心翼翼回答，情人節已安排工作，被問最想要的情人節禮物，她說：「有卡片就很開心了。」

許瑋甯不透露過年是否會帶男友回家見長輩，僅表示會按照往例和「舊成員」一起度過，尤其她家年節相當熱鬧，每年都有主題派對，媽媽今年還想舉行「制服趴」，許瑋甯則會一秀廚藝，端出拿手菜豬肚燴海參和珍珠丸子，男友有沒有給過廚藝評價？她害羞說：「還沒有到這樣。」

旅行獨立節儉

之前舉行員工旅遊也將男友排除在外，「還是習慣和朋友或自己旅行。」她去年耶誕節帶員工去冰島玩，可惜因天候不佳，無法實現拍裸照計畫，不過特地從網路上買來「美人魚尾巴」，讓員工在溫泉旁可以扮成美人魚，外國人經過還會大喊：「快看！那裡有美人魚！」徹底滿足她的虛榮心。

許瑋甯去年8月生日還安排一趟蘇格蘭自助深度之旅，獨自冒險長達1個月，但到當地才發現忘帶信用卡，為省錢買紀念品，最後幾天每天只吃一餐，堅持不向台灣友人求救，總共只花8萬元就搞定吃、住和交通，「回台後瘦了3公斤！」她提醒女生隻身在外要準備各種防狼物品，帶哨子、瑞士刀，「筆也可以當武器！」意外顯現節儉獨立一面。

(中國時報)