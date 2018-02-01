劉以豪長髮飄飄有工人Fu

劉以豪（左起）、陳意涵與張書豪是舊識，現場玩起自拍。（蘇蔓攝）

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中國時報
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禾浩辰（左起）、鬼鬼與大慶在片中扮演比較搞笑的角色，平衡悲傷故事。（蘇蔓攝）

國片《比悲傷更悲傷的故事》1月31日在大新莊棒壘球打擊場拍攝打擊畫面。男女主角劉以豪、陳意涵，以及其他演員張書豪、吳映潔（鬼鬼）、禾浩辰（布魯斯）、大慶等人出席。

劉以豪首度以長髮造型亮相，略帶滄桑模樣與之前白馬王子形象差很大，他笑說長髮帶來很多變化，一方面要花時間好好清洗保持長髮乾淨，一方面要適應常被誤認：「拿便當的時候會當作是阿伯或工人！」

電影拍攝打擊棒球畫面，陳意涵透露從小很怕球，最多就只能練練羽毛球。感情世界精彩的她，被問「怕球會不會怕追求」？她哈哈大笑裝傻帶過。她這次在台拍片，沒讓任何台灣好友去探班，她說：「因為電影故事悲傷，常常情緒低落、哭到很堵爛。」由於哭太久一直吸進空氣導致脹氣，休息時間還去騎腳踏車運動排氣。

鬼鬼嗲聲撩大慶

電影改編自韓國暢銷電影，新增許多角色與感情橋段。鬼鬼飾演小蘿莉，戀上大慶這位大叔，不僅要嗲聲嗲氣，還有許多自創的「撩叔」親密動作。大慶這次在片中造型仿造「強尼戴普」，必須畫眼線，十分有型。第二男主角張書豪則介入男女主角感情，表示自己的第一場戲在跨年夜，與陳意涵親吻，讓劉以豪相當吃味。禾浩辰是裡面唯一沒有談情戲的人，他神祕說：「我跟劉以豪有一種特別情感。」過去常在電影裡秀胸肌的他這次難得「封肌」，他害羞說：「完全不可惜啦！」

(中國時報)

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