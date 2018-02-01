周湯豪帥1整年吸4000萬

周湯豪（右）期望今年能帶媽媽出國旅遊，犒賞自己兼感謝媽媽。（取材自臉書）

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中國時報
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周湯豪自推出專輯《REAL》後，事業運大開，不只歌唱，還跨足戲劇、時尚。

2017年堪稱周湯豪的事業豐收年，他一口氣拿下運動飲料、運動用品及洗髮精等3個代言，以及一齣戲劇、出席3個百大DJ秀、百場校園、商演和巡演；他也跨足時尚，受邀到巴黎時裝周看秀，多方位全能發展，加上目前已接下10場尾牙和春酒演出，粗估共吸金4000萬元台幣。

荷包賺飽飽的周湯豪一直有個想買車的願望，但卡在媽媽比莉這關，近日有6、7個廣告商向他接觸年後工作，其中包含車商活動邀約，讓他樂喊話：「快找我代言吧！」喜上加喜的是，周湯豪官方臉書粉絲數也在1月30日正式突破百萬，他開心表示已在構思如何和粉絲一起慶祝，放話想來點「特別的」。

周湯豪感性說：「去年應該是我人生中最充實的一年，尤其是事業上很大的轉變，這一年做了好多事情，包括在很多地方表演、開了人生中首次個唱及巡迴演唱，得了很多獎，發生過很多之前演藝人生中沒有發生過的事，尤其歷經4年空窗期再發片，從無到有感覺很充實！」

去年只休10天假

他去年一整年辛苦打拚，只休了10天假去美國旅遊，但仍有5天在拍MV中度過，他坦言想要趁著歲末年終帶媽媽出國，好好犒賞自己、也謝謝媽媽；儘管他嘴上喊想休息，但工作魂不滅，過年期間仍要飛紐約工作，新年新希望也送給工作，許願：「趕快做好新專輯吧！」據悉公司也已在替他規畫明年小巨蛋演出。

(中國時報)

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