2018年02月01日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

三洋DD直流變頻超音波單槽洗衣機，2月23日前買13公斤以上單槽洗衣機，即享禮物2選1優惠。（三洋提供）

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即日起至4月30日前，凡購買分離式冷氣或窗型冷氣系列，享電子鍋、不鏽鋼電鍋及14吋遙控立扇3選1優惠。（三洋提供）

台灣三洋不僅為消費者提供節能省電、台灣製造的優質家電選擇以外，更為了回饋消費者整年的支持，特地舉辦「迎春納福，送好禮」活動，即日起至2月23日前買指定機種如冰箱、洗衣機或顯示器等，即送各項實用禮物，把握年終換家電的優惠好時機。

「迎春納福，送好禮」即日起至2月23日止，消費者凡購買50型以上液晶顯示器、13公斤以上單槽洗衣機或380公升以上電冰箱，即享陶瓷蔬果刀組，或高真空運動瓶禮物2選1優惠；購買39-49型顯示器、9-12.5公斤單槽洗衣機、或250-379公升電冰箱，送4入一組的儲物玻璃密封罐；另外4月30日前，凡購買分離式冷氣或窗型冷氣系列，享電子鍋、不鏽鋼電鍋及14吋遙控立扇3選1優惠。

洗衣機、冰箱 節能又環保

三洋也推薦了多款新穎又環保的家電給消費者，包括榮獲節能及省水雙重國家標章認證的「DD直流變頻超音波洗衣機」，DD直驅式變頻馬達搭配智能科技，能精準感應衣物質量和水溫、氣溫，自動設定最適合的洗衣行程，搭配360度六芒星鑽迴轉盤形成的強勁噴射水流和4D鑽石內槽，達到最佳節能洗衣效果，而17公斤超大容量也亮眼登場，一次可清洗大量衣物，加上抗腐蝕的耐用不銹鋼外殼設計，洗衣、保養不煩惱。

另外還有廚房少不了的「采晶玻璃鏡面電冰箱」，採用時尚的無邊框鏡面設計，還能依食材保存需求，可任意切換調整「微凍、冰溫、保鮮」3種溫層，精準掌控食材新鮮度，配備ECO全智慧記憶節能模式，能啟動最佳節能運轉模式，實現居家綠能經濟學，可是同時具備設計感及功能性的智慧節能電冰箱。

(中國時報)