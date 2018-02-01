宥勝燒光900萬回歸補錢坑

2018年02月01日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

宥勝（中）帶著女兒蕾蕾、兒子剴剴一起現身。（林淑娟攝）

宥勝升格製作人，1月31日宣布帶著旅遊實境節目《最酷的背包菜鳥》強勢回歸，新的一年將拍戲、發EP、出新書，年底還有個大型探險活動。不過他也透露，他1年半前自行創業的「yesYOLO夢想實踐者」公司，去年9月已經正式收攤，3個合夥的股東共燒掉900萬，這節目也成了該公司唯一存活的作品。

宥勝坦言，yesYOLO對他而言有如自己的小孩，這個小孩死掉，難過的感覺對他來說比失戀還誇張，他向老婆請假3天，一人跑到北海岸躺3天療傷，聽到梁靜茹的情歌還會難過得一直哭，像得憂鬱症般走不出來，原本答應出版社要把創業失敗的過程寫成書，但才剛打開電腦，還沒開始寫就一直哭。

自爆是嚴厲虎爸

他與合夥人每人賠了300萬，反省創業失敗的主因，是自己過於理想化，沒把商業與金錢放考量的第1位，只是自以為是地一直做，「但『自以為』與現實是不一樣的，我最難過的是，心中一直相信的某種信任感被粉碎了。」而親自製作旅遊節目，更讓他體會當年主持《冒險王》時工作人員的辛苦，「對於自己當時的抱怨、不服，有很深的愧疚感」。

他昨帶著妻小露面，3歲的蕾蕾可愛吸睛，7個月大的萌兒剴剴不怕生笑瞇瞇。宥勝自爆是嚴厲虎爸，蕾蕾不聽話或用哭鬧方式溝通時，他會揍她屁股，有次女兒不乖乖收好巧虎紙卡玩具，他直接把紙卡撕光，從此蕾蕾都會自己收好玩具。

(中國時報)