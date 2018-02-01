星巴克攜時尚品牌推聯名杯

於麥當勞購買任何餐飲（不含醬包）加價369元，即可獲得台灣限定款「史努比光雕對杯」。（麥當勞提供）

友善列印
中國時報
報導
evian攜手Chiara Ferragni打造限量版礦泉水。（evian提供）
「A + OHEARTS雙層馬克杯」，售價950元╱個。（星巴克提供）

星巴克、礦泉水品牌evian、麥當勞不約而同吹起「聯名款」商品風，透過跨界合作激發創意，讓老字號品牌營造新氣象，吸睛也吸金。

星巴克第3年攜手紐約時尚品牌alice+olivia打造聯名商品，去年結合施華洛世奇水晶製作，以2700元高價馬克杯震驚業界。今年臨近情人節，有別以往黑白雙色設計，加入「粉紅」甜蜜色調，搭配摩登大墨鏡與俏麗紅脣女孩圖像，推出雙層馬克杯、不鏽鋼杯、隨身瓶、A+O時尚熊寶寶及A+O肖像提袋5款商品，售價900至1600元不等。

5款商品6日起全台門市、ibon mart、博客來線上門市同步開賣（商品上市當日，每人每次結帳每款商品各限購1個，7日起不受此限）。星巴克表示，多次與alice + olivia合作聯名商品反應極好，去年開賣當天中午已售出近9成品項，今年持續看好銷售狀況，備貨量比去年多出約20%。

evian推限量寶特瓶款

礦泉水品牌evian與義大利時尚部落客Chiara Ferragni推出限量「寶特瓶」版本商品，瓶身集結5大元素設計：經典眨眼圖飾、象徵法國阿爾卑斯山的星頂高山、水瓶穿心圖案、注入活水星星及一滴純淨天然evian礦泉水圖案，即日起7-11獨家販售。麥當勞推出台灣限定款「史努比光雕對杯」限量4萬個，與PEANUTS聯名買氣爆棚，開賣首周售出7成，約2.8萬個對杯，部分餐廳陸續售罄。

(中國時報)

台北君悅炮鳴新春甜滋滋 吳昕陽再造 信義商圈精品新風貌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。