星巴克攜時尚品牌推聯名杯

2018年02月01日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

evian攜手Chiara Ferragni打造限量版礦泉水。（evian提供）

「A + OHEARTS雙層馬克杯」，售價950元╱個。（星巴克提供）

星巴克、礦泉水品牌evian、麥當勞不約而同吹起「聯名款」商品風，透過跨界合作激發創意，讓老字號品牌營造新氣象，吸睛也吸金。

星巴克第3年攜手紐約時尚品牌alice+olivia打造聯名商品，去年結合施華洛世奇水晶製作，以2700元高價馬克杯震驚業界。今年臨近情人節，有別以往黑白雙色設計，加入「粉紅」甜蜜色調，搭配摩登大墨鏡與俏麗紅脣女孩圖像，推出雙層馬克杯、不鏽鋼杯、隨身瓶、A+O時尚熊寶寶及A+O肖像提袋5款商品，售價900至1600元不等。

5款商品6日起全台門市、ibon mart、博客來線上門市同步開賣（商品上市當日，每人每次結帳每款商品各限購1個，7日起不受此限）。星巴克表示，多次與alice + olivia合作聯名商品反應極好，去年開賣當天中午已售出近9成品項，今年持續看好銷售狀況，備貨量比去年多出約20%。

evian推限量寶特瓶款

礦泉水品牌evian與義大利時尚部落客Chiara Ferragni推出限量「寶特瓶」版本商品，瓶身集結5大元素設計：經典眨眼圖飾、象徵法國阿爾卑斯山的星頂高山、水瓶穿心圖案、注入活水星星及一滴純淨天然evian礦泉水圖案，即日起7-11獨家販售。麥當勞推出台灣限定款「史努比光雕對杯」限量4萬個，與PEANUTS聯名買氣爆棚，開賣首周售出7成，約2.8萬個對杯，部分餐廳陸續售罄。

(中國時報)