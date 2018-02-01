吳昕陽再造 信義商圈精品新風貌

2018年02月01日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

GUCCI（左）Dionysus花卉刺繡竹節酒神包12萬2900元、（右）Dionysus竹節酒神包10萬4300元。（GUCCI提供）

高雄草衙道購物中心今年會強化娛樂休閒，增設VR體驗。（新光三越提供）

新光三越信義A4 14日新開頂級蔬食餐廳HERBIVORE。（新光三越提供）

DIOR J’adior mini鏡面粉小牛皮配虹彩民族風背帶翻蓋包，7萬8000元。（DIOR提供）

DIOR 2018春夏形象大片請出名模暨藝術家Sasha Pivovarova演出，呼應系列充滿藝術感的60年代復古風格，身旁放置主打之黑白棋盤格帆布托特包款5萬5000元。（DIOR提供）

新光三越執行副總吳昕陽對去年數位科技和改裝表現很滿意。（本報資料照）

百貨龍頭新光三越昨（31）日舉辦年終媒體餐敘，執行副總吳昕陽透露多項今年重要計畫，最受矚目是大改精品為主力的台北信義新天地A4，13日先開Dior全台首家女裝旗艦店，GUCCI也擴增到2F，於農曆年前開幕，等於包括香奈兒在內，全都是2層樓的旗艦大店，以「全台最齊全的精品旗艦賣場」，與周遭微風信義、BELLAVITA三角串連，打造共榮的北信義區精品區。

法精品包FAURE LE PAGE進駐

去年台北信義新天地4店1200櫃調整386櫃，改裝面積約4成，其中，帶起1樓革命的A11有近百坪快閃空間，每2周一變快速帶來新意，改裝後成長15.8％，是全分店最高；今年吳昕陽看準精品最壞時光已過，目光轉往A4，除Dior、GUCCI旗艦大店，10日另外開出近300年、為製作手槍袋聞名法國品牌FAURE LE PAGE新店，是法國和日本外全球第4家店；14日再開頂級蔬食餐廳HERBIVORE，是人氣餐飲Miacucina的升級版。

去年雖有一例一休和陸客頓減衝擊，吳昕陽認為數位科技和改裝表現佳，美麗台、美食訂候位服務皆上線，全台15個樓面改裝，「去年是很滿意的一年」。今年全球股市創新高，景氣相對穩定，他看好信義新天地成長力道強，今年是改裝完回收的一年；年底有微風南山、明年有遠百A13加入，反而可豐富商圈、好處更多。

接手高雄草衙道 購物結合娛樂

問他信義區缺少哪些業種？吳昕陽笑稱還缺KTV和棒球打擊場，因為「要紓壓的人太多了。」3月新竹中華店、5月台北南西店2館雖會說再見，但今年業績目標790億元，仍可較去年780億元提升。

另外，新光三越新接手的高雄草衙道購物中心，去年吸引1200萬人次，總經理楊宗榮表示，1.7萬坪營業面積中，包括鈴鹿賽道、棒球打擊場等娛樂休閒設施占1/3，是全台娛樂休閒設施最完整、類別最多、面積最大的購物中心；今年會再強化娛樂，4、5月增設VR 700坪體驗空間，5月初引進dyson、Panasonic等家電，豐富商品面。今年目標營收33億元，較去年30億元增10％。

(中國時報)