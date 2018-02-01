翹臀珍輕鬆有型裝低調

Brunello Cucinelli珠飾流蘇拖鞋，6萬2200元。（Brunello Cucinelli提供）

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中國時報
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「翹臀珍」珍妮佛洛培茲是Brunello Cucinelli的死忠粉絲，身上丹寧寬褲及針織衫均是出自品牌2018春夏系列，完整高質感貴婦裝著。（CFP）
Brunello Cucinelli羽毛感圖騰拉鍊針織外套，12萬3400元。（Brunello Cucinelli提供）
Brunello Cucinelli花苞褲頭綁帶格紋西褲，8萬200元。（Brunello Cucinelli提供）
低調奢華的Brunello Cucinelli，以2018春夏系列遊歷融入游牧之美的當代民族風，女模（左）穿條紋羽毛針織毛衣6萬8800元、綁帶開衩高腰裙4萬400元、珠光繫帶高跟涼鞋6萬7700元；女模（右）穿長版綁帶麂皮背心30萬3300元、羽毛感長袖襯衫13萬1400元、綁帶鬆緊羊毛褲9萬1800元。（盧禕祺攝）

低調奢華是義大利精品Brunello Cucinelli的代名詞，其運用精緻面料所打造出的率性風格，更吸引大批明星、貴婦爭相變身品牌粉絲，「翹臀珍」珍妮佛洛培茲就是死忠大戶之一。日前她現身洛杉磯街頭時，即以一襲品牌2018春夏系列丹寧寬褲，外搭條紋針織上衣亮相，全身近10萬元行頭輕鬆有型。

延續舒適哲學，Brunello Cucinelli藉2018春夏女裝遊歷世界盡頭的遊牧之美，喜歡將時尚拉至精神層面的創辦人，亦透過設計穿梭多維空間，串聯日常裝束與職業態度，加上羽毛、鑽石線鑲縫等細節，完美呈現融合都市生活的當代民族風。

擷取自太陽餘暉和沙漠反射的金黃、灰粉色澤，為整體柔美感定調，首次登場的烏干紗、格紋布等質材，賦予較過去更寬鬆的剪裁，層次營造出慵懶的浪漫輪廓。經防潑水塗層處理的麂皮，搭配彈性螺紋布拼接外套、注重腰線的休閒寬褲，則為女性注入一番說走就走的好動自信。

(中國時報)

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