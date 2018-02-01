整合各平台 LINE搶當購物第一站

LINE電子商務部資深副總經理顧昌欣分享「LINE購物」上線。（石欣蒨攝）

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中國時報
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LINE購物強打可輕鬆比較各大平台，看清不同平台的單一商品價格。（LINE提供）
LINE購物訴求不用額外加裝APP，可直接簡單使用，方便消費者。（LINE提供）

台灣電商發展愈趨成熟，加上超商取貨付款等配合，深受消費者喜愛，LINE日前推出「LINE購物」服務，正式加入電商混戰，品牌電子商務部資深副總經理顧昌欣Jerry表示：「LINE社交通訊、新聞、行動支付都慢慢滲進台灣用戶生活時，現在就是來到電商的進駐的時代。」

目前台灣用戶日常使用LINE的比率為全球市場之冠，平均1天打開逾20次，每天逗留時間更長達55分鐘，Jerry認為，品牌就是要成為用戶的日常，「LINE購物也是為了方便消費者，不用多下載APP去進行比價、購物，而是原生介面就能直接購物，為業者導入更多客戶之餘，也為消費者帶來更方便的購物體驗。」並訴求消費者下單除電商本來的折扣外，更額外比到平台購物多了LINE Point點數回饋。

LINE購物平台目前整合28個電商業者、2000多萬件商品，從大型的奇摩、OB嚴選等廠商外，還有引入LINE＠的中小企業業者，Jerry說，有優點就拿上檯面展示，這才是為業者提供良性的共贏環境。2月、3月將有屈臣氏、GAP進駐，還與日韓、歐美時尚品牌等跨境廠商洽談合作，目前已有大規模的廠商洽談，希望像如Gmarket般大型業者今年有望進入台灣市場。

LINE早在日本上架電商服務達半年，預計今年目標為1000億日圓交易量，「日本市場給了我們信心，當地的用戶人口是台灣3倍，期待我們能追上日本的腳步。」台灣手機用戶LINE安裝率高達94%，超過6成有網購經驗，可推算台灣的LINE購物期待年目標可達300多億日圓（台幣約81億元）的交易量。

(中國時報)

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