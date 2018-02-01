日本《旅行青蛙》手遊正夯？

2018年02月01日 04:10 中國時報 石欣蒨 、 徐亦橋 報導

《旅行青蛙》靠三葉草作為貨幣去購買便當、道具跟護身符給青蛙，而牠也會因不同的打包行李而有不同反應。（翻攝自《旅行青蛙》手遊APP）

《旅行青蛙》中青蛙在家中有時候會有可愛情節發生，如邊看書邊打瞌睡、偷打電動跟看成人影片等有趣橋段。（翻攝自《旅行青蛙》手遊APP）

台灣故官的臉書小編不放過熱潮，以一系列古文物搭配《旅行青蛙》的情景字句，讓網友笑說神創意。（翻攝自《故宮精品》臉書）

「我的蛙出門三天怎不回來？」「我的蛙兒不出門。」最近臉書上被一隻青蛙狂洗版，這股熱潮來自日本手遊APP《旅行青蛙》，一路從日本風靡至大陸，而最近連台灣眾網友都陷入「蛙坑」，連五月天的阿信、S.H.E的Selina、許茹芸等藝人都沈迷其中，到底一款簡單到不行的遊戲，如何攻陷三地玩家？

玩法簡單商機無限

《旅行青蛙》畫風採手繪的文青風格，而玩法也非常簡單，一開始設定青蛙的名字，收割在遊戲中的貨幣「三葉草」，為青蛙購買便當、道具跟護身符，再打包行李就好，接下來玩家可以做的事情，就只有等青蛙出門，而當牠出門以後，也只能等青蛙寄明信片及帶伴手禮回來，難怪被網友形容為是一款無欲無求的「佛系遊戲」。

《旅行青蛙》背後潛藏無限商機，除有玩家因最低門檻只要台幣30元，即能為青蛙課金買三葉草以外，大陸更因無漢化版而早就推出山寨版APP，而淘寶上更充斥著大量未有官方授權的山寨蛙商品，連台灣故官的臉書小編也不放過機會，將「清蔣廷錫寫生花鳥冊 荷蛙蜻蜓」配上「認識新朋友了」的字句，引來網友大讚笑說「媽，今天我在外面吃。」青蛙相關商品突然爆紅。

靠蛙體驗自由旅行

「《旅行青蛙》代表人們心靈、自我的解放，代表想去做的事。」作家、中華華人菁英協會首席顧問楊曼芬表示，人們雖然不能身歷其境，但可以靠著蛙兒體驗自由，跳脫枯燥無味的生活框框及紛亂世事，就像過去紅極一時的「開心農場」一樣，給人愛與希望感受，但這類小確幸商品汰換率高，往往3個月後就不紅了。

也有大陸網友為文指出，《旅行青蛙》會突然大受歡迎，也是因為迎合社會大眾感受，玩家就像父母一樣為青蛙準備好一切，但青蛙說走就走，望穿秋水也只得一張明信片，更無法得知什麼時候歸來，回想身為子女的自己時，又有否像青蛙一樣任性，但另一方面其實青蛙更似現代年輕人的渴望，能說走就走的任性，背後卻有永遠的避風港在。

(中國時報)