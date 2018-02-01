小米家電 全國電子買得到

2018年02月01日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

米家恆溫電水壺，5分鐘即可快速煮沸，更能以APP智慧控制水溫，3月開賣。（小米提供）

米家IH電子鍋，除了煮飯更能蒸、煮、煲、燉，更可智慧連網，2月3日至2月7日在全國電子全台門市獨家首賣，2495元。（小米提供）

Dyson V8 SV10 Carbon Fibre無線吸塵器，市價2萬9900元，燦坤會員價2萬5900元。（燦坤提供）

火熱家電新品限通路率先開賣。小米台灣昨（31）日在台灣推出多款萬眾期待的智能家庭產品，更將攜手全國電子加入銷售行列，全台將有327店販賣小米商品之餘，更會有小米米家品牌專區，小米台灣總經理李佳峰表示，這剛好是一個互補的關係，「米家著重服務及與米粉的溝通，但全國電子的密集度就可以更容易接觸到消費者。」

此次將在台一口氣推出米家IH電子鍋、米家聲波電動牙刷、米家恆溫電水壺、小米空氣淨化器2S等全新商品，首波將由IH電子鍋打頭陣，將於2月3日至2月7日在全國電子全台門市獨家首賣，定價為2495元，而李佳峰也透露今年4月6日的米粉節前，將把智慧網關等智能家庭產品正式引進台灣，打開全新IoT時代。

燦坤則大打體驗行銷策略，今年計畫將有10多家新店以「生活解決提案」做為商品陳設準則，導入如VR虛擬實境等互動專區，而在去年11月就率先獨家引進了音響品牌BOSE體驗專櫃，內湖旗艦店也開設了Dyson體驗旗艦館，短短3個月BOSE的體驗旗艦館業績就翻4倍成 長，未來將朝此方向繼續發展。

(中國時報)