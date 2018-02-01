BRITA mypure pro滴滴過濾 艾力克斯李詠嫻合心意

艾力克斯（左起）、李詠嫻與BRITA集團櫥下濾水品類產品企劃總監Christiane Senk、台灣總經理夏啟文及台灣企劃總監金則蕙合影。（BRITA提供）

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中國時報
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BRITA mypure pro X9，均附超微濾專業級濾芯CB-UP，業界最小0.01微米中空絲膜過濾科技，2萬9500元。（BRITA提供）
艾力克斯與李詠嫻夫婦已用BRITA的產品30年；BRITA mypure pro超微濾專業級櫥下型淨水系統，共4款，1萬5900元至2萬9500元。（BRITA提供）

艾力克斯與李詠嫻夫婦一直都以健康形象示人，不僅生活習慣健康，李詠嫻也因為每天運動而會大量喝水，因此家裡的水質都非常講究，「台灣的水不能直接喝，所以家裡都會一直放著BRITA的濾水壺，出門也會帶著濾過的水，環保也安心。」

台灣水質差 喝水必過濾

兩人同樣從小在美國長大，艾力克斯就回想起在美國的大學時期，「那時候都會用BRITA的濾水壺裝一大桶水在房間，用這個品牌都有30年了。」而李詠嫻則是想到從夏威夷搬到加州時的不適應，「夏威夷的水是乾淨到打開水龍頭就能喝，但加州的水有味道，一定要過濾過才能喝。」

不過他們搬來台灣才發現，這裡水質比加州更差，而最近德國創新濾水科技產品品牌BRITA就在台灣推出全球首賣的「mypure pro」，剛好是品牌愛用者的夫妻倆非常興奮，艾力克斯說，現在住家是30幾年的大樓，颱風天或洗完水塔後，水龍頭流出來的水都會有顏色及異味，讓詠嫻笑說之前還真的想過要用濾水壺的水倒出來泡澡，「以後裝了mypure pro就不用再等濾水壺慢慢一滴滴濾水，直接打開水龍頭就能喝了。」

主打8大訴求 智慧篩選

全新的BRITA mypure pro超微濾專業級淨水系統主打8大訴求，包括100%過濾每一滴水、業界最高規格0.01微米超微濾中空絲膜，可過濾99.99%病毒、99.9999%細菌、智慧篩選保留有益的鈣和鎂等礦物質、不插電不排廢水安靜無聲、經多項國際權威測試、採304不銹鋼水龍頭及高規格管線，以及詠嫻大讚的濾芯狀態指示燈及時尚外型，「以前濾芯到期，艾力克斯都會說還能用，現在就不能說這種話了。」BRITA mypure pro超微濾專業級淨水系統即日起開始預購，定價1萬5900元起。

(中國時報)

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