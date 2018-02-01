2018年02月01日 04:10 中國時報 駱以軍

我和老派穿過那幢日式建築的帝國老醫院，像一大鍋煮沸的餛飩，每個挨肩擦身而過的人體，都有一種要從自身內在解離的，簡單說就是薄皮破了，碎肉餡散出來的印象。她們面色灰暗，湧進各科門診，或兩眼茫然坐在走廊那排等候椅。在這種舊醫院的空間穿梭，你會覺得每個人在學校的運動場，或東區那些華納威秀影城前的廣場，都是那麼漂亮、強悍、充滿性的吸引力（哪個短裙女孩頎長的腿，會露一截小蠻腰）；但在這兒，人體真是煮爛的年糕。坐在輪椅上的，穿著胖大外套緩慢移動的。

前一天，我收到那女孩的FB私訊，她聽說我睪丸那兒有一個裂口，快兩個月還是不好。寫信來，提了幾種可能：「是否是癌？蜂窩性組織炎？還是你會不會有糖尿病？那可是要截肢啊。」我一一回應我應都不是這些可怕意象之病。「那可能是你內心極抗拒某些事，你裝著很開心去做這些事。」我回信時逗了她一下，說我已因這睪丸上的裂口，失去了自信，開始想這是否一種「業障」？但我並沒有淫亂玩弄女人的習慣，為何懲罰是要以這種形態出現呢？她回信說：「想不到你對靈性的思考這麼貧乏，你再用這種什麼業障的低階想像看這事，狀況只有愈來愈不好，而且你會死。」

我很詫異在電腦螢幕上看到「你會死」這三個字，那簡直就像好萊塢國際特工電影，某個敵方組織留給你的口信。「會因為睪丸破一個洞而最後死去嗎？」我恰好最近在電腦看過兩部國際特工的電影：兩個都是CIA最頂尖的特工，殺手中的殺手。但這兩個老頭（其中一部的主角是尼可拉斯．凱吉演的），都得了某種不治之症。尼可拉斯．凱吉得的是一種大腦持續癟縮的類阿茲海默症；另一個則是腦中腫瘤，擴散到肺部，生命只剩三個月。他們都在這將死的餘光中，又被捲入一件對手超強大殘忍的任務。尼可拉斯．凱吉是違反組織要他退休的命令，私自飛去非洲，找到當初那個恐怖組織的老大，手刃他。而另一部的男主角則是想用生命最後幾個月，和他遺棄的妻子女兒相處，但CIA硬要他接任務去殺一夥最狠的國際毒販。但這樣的情節，給我一種肉體上分裂的感官歡愉：一方面他在頂尖技藝、神乎其神的城市、人群、公路追車，和擁有強大火力的對方互擊，而他總乾淨俐落像剝洋蔥把對方的手下一一撂倒。但同時他的身體會在某些停頓、特寫時刻，被那疾病造成的痛苦折磨，他們常在拿槍將對方老大逼到死角時，像癲癇發作，腦中線路電流亂跳，眼瞳散焦，萎頓跌倒在地。

「你會死。」一種詩歌蒙太奇。快速扣扳槍駁火，拉扯滑套灑出金光閃閃彈殼。對方或用刀插中你掌骨插在酒吧地板，你要將它拔出；下一輪格鬥可能用咖啡壺的電線纏住對方脖子。或是在肉搏中千鈞一髮本來是你的頭頸被對方摁露出月台，等那快速進站的電車將你斬首；但最後一秒你過肩摔將他扔下月台，讓他成為攪肉醬。但其實你已經死了。癌、病毒，或奇怪的大腦癟縮，像凹陷的洞窟，裡頭布滿黑瀝青，你呼吸的肺早已塌癟了。這時我走過這些互相哀傷如彼此葬禮，這些說不出髒污像湯裡泡鬆泡爛的餛飩。我睪丸中央那個破洞，是否就是威廉．高汀那荒島小說，所有小孩全瘋了，全殘酷的自相殘殺，而他們在叢林深處看到的那個「蒼蠅王」。

老派對我說：「說不定這馬子愛你。但我比較關心的是那些，你說的『同學會的背景女孩』，易感、慈悲、容易流淚、一輩子沒當過尤物被男人奉承寵愛。她們才是我們這個『破雞雞超人』的母親，她們會出再高的價格也捨得，要贖回破雞雞超人的那個破洞。」

有一種旋轉門形式的人際關係攪弄，應該是從法國喜劇而來：通常是在一個極美但風流的已婚女人的香閨，第一個來和她偷情的情人A，正要銷魂、入港時，突然有人回來，混亂間女人要A躲進衣櫃；這時進來的並不是她丈夫，而是情人B，當然在一段B充滿激情但女人憂心忡忡敷衍（因為衣櫃裡躲著人哪）的對白後，又有人回來，於是B又給這白痴女人藏進衣櫃。可以想像，A和B便在這密室中，驚訝、羞憤，但又有同盟情誼，且都不敢發出聲音的相見了。我不記得最後我讀到那法國喜劇中是怎麼安排？B是A的上司？或他們是仇人？但進房的這個C也不是女人的丈夫，而是她另一個情人，當然在喜劇的重複機制下，一定是又有人回來了，而C又被塞進衣櫃與A和B在黑暗中相見。這樣的設計，當然是能將女人的衣櫃藏進愈多的姦夫，他們愈荒誕滑稽，台下的觀眾便笑得愈樂。因為作為密室的衣櫃，成了一個他們不願意，但不得不在此混雜相聚，不同社會階級挨擠在一塊兒的社交場所。其實也暗喻著女人那美麗淫蕩的胯下。販夫走卒或王公貴族，這時都不得不屈腰縮頸，一種給人戴綠帽、同時意識到自己也被戴綠帽的不幸情境，也許他們會互相握手遞名片。於是那偷情怕被女人丈夫逮到的藏身空間，成了卡爾維諾的「命運交織的酒館」。在周星馳電影《鹿鼎記》中，就有一個這樣的橋段，只是那個法國巴黎蕩婦，換成了江南名妓的妓院閣樓，而躲進紅眠床上的，從韋小寶、吳三桂的兒子、朝廷大員、御前帶刀侍衛，最後連皇上也躲進去了。妓女成了一個旋轉門，左支右絀但又可以以婊子演戲的甜言蜜語，敷衍著這些像玩火車嘟嘟遊戲的男人們，列隊鑽進「別人在上頭雲雨的床下，完成非典型的，權力關係紊錯混搭的「地下俱樂部」。當最後紙包不住火，他們全狼狽從那床下爬出來時，光天化日下原本的權力層級彰顯：平民給商人磕頭，商人給衙役磕頭，衙役給男爵磕頭，男爵給皇宮侍衛官磕頭，皇宮侍衛官又給皇上磕頭。喜劇中的皇上當然會扯著撲克臉交代大家「今天的事就當沒發生過一樣」。但是糟了，我發覺我對這個「旋轉門形式」的想像，完全被周星馳的電影帶走了。我不記得原本讀過的法國喜劇，是怎麼像奧運體操選手在耍玩、旋轉、眼花撩亂的空中大車輪，那衣櫃裡偷情者ABC他們的恩怨情仇，打鬧撲摔？

話說回來，老派帶著我從那幢讓人憂鬱的日本帝國老建築醫院走出來——我們在領藥結帳櫃台那座椅等了快半小時，和那些身形壞毀、困在陰暗光影中的人們之中，和他們一起抬頭盯著牆上的電視，那正播放著Discovery的一個節目，一個荒野冒險達人帶著凱特．溫斯蕾（沒錯，就是《鐵達尼號》和李奧納多在船首擺出飛翔姿勢的那個大美人），在美國的某處海邊峭崖斷谷，做各種玩命的高難度活動，他們乘一架滑翔翼降落在山巔，然後用繩子在那陡直的岩壁垂降。一開始凱特．溫斯蕾露出那種好強女性的氣魄「來吧，我最愛冒險了！」但後來她垂降時，像一隻還不會飛便被母鳥從山巔鳥巢推下去的岩鷹，順著繩索打轉下摔，看著下方萬丈深淵，臉色慘白。我看我身旁的這些老人，全看得目瞪口呆——老派用他的賓士330載著我，我記得他上一分鐘仍在跟我分析著「破雞雞超人」這個創想的種種可能，突然他說：

「老兄，我要你幫我一個忙。」

破雞雞超人這次醒來的時候，發覺自己在一個全黑的箱子裡，他的臉、後頸被一些絲綢柔細或較硬的布料垂覆著。他的身旁有另一個人。然後他意識到這是在一個衣櫃裡，隔著薄木板，外頭有一個女人在說著話。那是一種嬌滴滴，讓男人骨頸都酥了的私密時刻的聲音，所以外頭還有另一個男人？他身旁這和他一樣縮擠在這些垂掛的女人禮服或洋裝之間的傢伙，開了手機的小燈，於是那張臉在這像在布滿水生植物的池底，一種揉摺的影綽微光中浮現。那是一隻猴子的臉。

美猴王！（待續）

（本文摘自《匡超人》一書，麥田出版）

(中國時報)