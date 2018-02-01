2018年02月01日 04:10 中國時報 鄭順聰

王小玉拉起謝梅春轉頭就去找教室後頭的柯達。

「都是你害的啦柯達！沒有聲援我害我們要考那麼多！」王小玉嗆聲。

「是啊是啊！小玉為我們出聲耶！你怎麼不幫腔！都是你的錯！」謝梅春跟著附和。

「我？我？關我屁事？」柯達指著自己的臉。

「小玉為大家謀福利耶！也不幫忙，柯達你真是忘恩負義。」謝梅春插起腰來，假裝生氣。

「什麼……什麼……這也是我的錯？蔣老師那麼嚴格，我若講話說不定就會被當掉。我已經被記兩次點了，再一次真的會被當掉啦！」柯達假裝無奈。

「你這個孬種，沒用的傢伙，罰你去KTV請大家吃水餃。」王小玉訂出罰則。

「為什麼？我有做錯嗎？哇哩咧！」柯達臉歪眼斜。

「反正就是你的錯，今晚唱歌你要請吃水餃，我要吃五十粒！」王小玉噗哧笑了出來。

「你吃得完嗎？不要說五十粒，二十粒我都不一定吃得完，何況是妳！」柯達也笑了出來。

「那我也要吃五十粒。」謝梅春當然笑了。

「哈哈哈，你們有那麼會吃嗎？不要開玩笑啦！你們聯合欺負我！」柯達說。

「誰叫你沒有幫忙小玉，害了全班，不管那麼多了！我們吃不完就你負責吃！對！對！就這麼說定了！好，那我改點一百粒好了！」謝梅春再追加。

「那我也要一百粒！」王小玉也來追加。

「天啊！要我的命啦！」柯達大嘴開開。

在修遠面前，王小玉柯達謝梅春你一句我一句的，上演了一齣笑鬧短劇。修遠有點不屑，覺得這些同學很幼稚，成天跑去唱歌玩樂比水餃吃幾粒的。文學對他們而言，不過是表面的課業與學歷，毫無發自內心的認同與熱情。尤其是柯達，當兵後重考加分考上中文系，長同班同學好幾歲，一副社會人氣息，不是很正經的樣子，卻相當受女同學歡迎。雖說人長得不高，但微捲的頭髮、帥氣的面容，還有人情世故練達的大哥氣息，引得許多天真的女孩子貼上，成天就找他聊天開玩笑，儼然是班上的焦點。

又是同樣的國學導讀上午，修遠再度被賈寶玉纏上，談起《紅樓夢》林黛玉之出場，那樣身世略帶淒涼的來到賈府，賈寶玉定要見見這位林妹妹，初次的相遇是這樣新鮮興奮，牽動諸般微妙的關係。（待續）

(中國時報)