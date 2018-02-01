混世魔王

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中國時報
神隱

老者說：「大夥一致認為，定是那日離駱駝太近了，觸怒了不知名的神靈，既然不去理牠便沒事，就別太靠近就是了。要跟就讓牠跟，何況也許牠對咱們並沒有特別的意思。

「就這麼相安無事數天，一日，拿望遠鏡的探子又回報，說那群駱駝全變成白色的了，雪一般的白，眾人才驚覺不只駱駝變白，連沙地也變成白皚皚一片，何時下起雪來的，竟沒人察覺？就那麼一瞬，竟又起風，這回颳起暴風雪，我們整支隊伍連紮營都來不及，便被這場暴雪給吹散，暴雪連吹了七日，待雪停，重新整編隊伍，發現有一半以上的人都被凍死。要知道食日國的將士，個個身強體壯，就算在冬日裡也不必添加太多皮毛衣物，在雪天裡攻城撂池，更是這些武士的拿手好戲，這回竟被一場怪雪給擊潰，實在不可思議。我也因這場雪凍壞了雙足，兩隻腳掌都硬生生截掉，形同廢人。

「等到天氣回暖，軍隊拔營繼續前行，我們未再看到駱駝的蹤影，但這反倒讓人無法放心，過去這些駱駝就算離我們再遠，也總在十里之外，不曾消失在眾人的視線，這回完全看不見，是另有所圖，還是完全放棄？不得而知。

「我問我的右將軍怎麼看？右將軍神色緊張，只說，若把它當成敵軍來看，這時最不能掉以輕心，它必在我們最不設防的時刻來襲，而且這次恐怕是要一次殲滅勢不罷休。（待續）

(中國時報)

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