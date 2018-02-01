JOHNNIE WALKER新年禮盒旺福迎春

JOHNNIE WALKER XR 21《韶光爵賞》新禧禮讚，建議售價2900元。（帝亞吉歐提供）

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中國時報
報導王儒哲
JOHNNIE WALKER金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1390元。（帝亞吉歐提供）
JOHNNIE WALKER KEEP WALKING TAIWAN黑牌12年台灣限定版。（帝亞吉歐提供）

威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER挾帶恢弘氣勢獻上全系列新年禮盒，多樣化選擇滿足各種送禮場合與年節聚會需求。JOHNNIE WALKER藍牌《狗年典藏》台灣標誌紀念瓶，以犬效豐年富四方的透視彩繪設計瓶身，臻注獨特的46%酒精濃度金黃酒液，是生肖系列收藏絕佳好禮。XR 21年蘇格蘭威士忌涓絲酒液滴滴熟成至少21年的傳世佳釀，此次特別結合意寓加官晉爵的「韶光金爵杯」，推出XR21《韶光爵賞》新禧禮讚。JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌禮盒，集結18種蘇格蘭威士忌，極致工藝首獻全新年份禮盒。

KEEP WALKING TAIWAN黑牌12年台灣限定版經典酒款，融合在地精神的創新設計，無論是餽贈親友或獨自典藏，都是不可錯過的臻品。金牌珍藏、綠牌15年、黑牌12年蘇格蘭威士忌，邁步向前的紳士幻化風格包裝，讓經典風味視覺化。JOHNNIE WALKER 2018新春禮盒全系列，是年歲時節禮贈首選，更多產品資訊請洽消費者服務專線0800-260-123。

禁止酒駕未滿十八歲禁止飲酒

(中國時報)

BRITA mypure pro滴滴過濾 艾力… 藍牌《狗年典藏》旺來報喜

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