2018年02月01日 04:10 中國時報 報導王儒哲

澳洲奔富大師系列施赫卡本內單入plumm杯禮盒。 圖片提供橡木桶

法國法樂檳頂級大香檳干邑 XO plumm杯禮盒。 圖片提供橡木桶

法國蘭頌有機香檳(Brut) 0.75L。 圖片提供橡木桶

橡木桶洋酒禮盒。 圖片提供橡木桶

愛倫限量Bothy#3單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒。 圖片提供橡木桶

橡木桶洋酒總經理袁德珮祝大家狗年吉祥新春愉快。 圖片提供橡木桶

春節拜訪長官親友，身邊一定少不了一份稱頭的伴手禮。如何送得聰明送得體貼，就交給橡木桶洋酒吧！英國皇室的最愛蘭頌香檳、澳洲葡萄酒大師Penfolds以及威士忌投資市場大熱門的愛倫與百樂門限量威士忌酒款，國際名牌設計、酒質全面升級，更有知名品牌威士忌Bundle大特價，超低折數讓你從圍爐到春酒，一路喝好酒，新年旺久久！指定禮盒買再送自然雕刻手作風竹木隔熱墊。

配合辦年貨，即日起至02月14日止，橡木桶洋酒全面延長營業時間，讓最專業的門市人員幫你打點送禮大小事。更多活動詳情，都在橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw，或親洽橡木桶洋酒門市。

單價千元 包裝好看

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，近幾年送禮的趨勢，平均禮盒單價落在千元左右，其中又以包裝好看有特色者最受消費者青睞。值得一提的是，因為去年中秋節送禮檔期許多公司行號縮減預算，預見將有部分預算被挪至春節，預計也將帶動檔期整體業績成長一成。

除了精心設計的高質感外盒外，酒瓶本身也會在節慶時期推出限量版包裝，更增添收藏價值。例如英國皇室最愛的香檳品牌蘭頌，今年推出粉紅塗鴉限量版瓶身，禮盒再附贈粉紅色與透明的蘭頌香檳杯各一個，未正式上市就已有相當高的詢問度。澳洲第一品牌奔富Penfolds大師系列葡萄酒搭澳洲第一酒杯品牌Plumm的禮盒組，大紅色超喜氣的高質感包裝，預計也將會是春節送禮的大熱門。

限量酒款 熱門選擇

除此之外，限量版酒款更是近年來送禮的熱門選擇。單桶原酒、酒廠年度特殊瓶的威士忌當然是很顯著的投資標的，漲價的呼聲最高。有些酒款如著名的雲頂12年原酒或其他酒廠瓶裝，雖然看似年年推出，單價也僅落在兩千元左右，不過由於純手工並且每批數量不多，每一年不同的版次售完後其實便是絕版，在不知不覺中，你手上的威士忌也會搖身一變成為炙手可熱的投資大明星！新年期間除了送禮之外，搭配禮盒檔期撿便宜，也是投資威士忌不可錯過的好時機。

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酒後不開車安全有保障

(中國時報)