2018年02月01日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

「白蘭氏養蔘飲特惠超值組」滿足送禮自用兩種需求，並且可以當場把酷MA萌行李箱帶回家。（白蘭氏提供）

「白蘭氏精禮盒」科學實證多重功效，顧好健康邁向精彩2018。（白蘭氏提供）

全家大小都需要明亮保健首選「白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」禮盒全新上市。（白蘭氏提供）

農曆新年將至，白蘭氏推出全新健康禮盒，包括健康固本雞精、滋補養顏燕窩、補氣固氣養蔘飲及葉黃素精華飲，滿足不同消費族群需求。同步送出「酷MA萌」系列連帽毯、行李箱，自用送禮兩相宜。

明星商品「白蘭氏精」零脂肪、零膽固醇，精選上等鮮雞經8小時高溫高壓精燉，富含人體所須蛋白質，經科學實證能提升體力、專注力、促進新陳代謝，深受天后蔡依林喜愛，適合所有年齡層。「白蘭氏冬蟲夏草精禮盒」可補充精神、幫助睡眠，適合學生與上班族飲用。

熱銷超過30年「白蘭氏燕窩」，製程經140多道品質檢測把關，並通過ISO品保認證，連續兩年獲得世界品質評鑑大賞金獎，在台灣、香港、新加坡與泰國銷量第一，尤其是高規格的頂級官燕窩禮盒更是拜訪長輩首選，還有無糖的清新甘醇風味提供消費者另一項選擇。即日起購買任2件燕窩系列商品，加贈健康福氣禮。

新推出「白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」好評如潮，葉黃素與玉米黃素採5:1比例調和，液態葉黃素容易吸收，並添加莓類黑鑽石黑醋栗及具抗氧化功能維他命E減少自由基產生。另款「晶亮順氣禮盒」7-11同步販售，內含葉黃素精華飲與養蔘飲冰糖燉梨。

「白蘭氏養蔘飲」傳承皇帝御用養氣複方，有滋補元氣、鞏固元氣、清潤退火功效，能有效減少燥熱，適合忙碌上班族與長青樂活族。即日起至2月底，凡於連鎖量販通路（家樂福、大潤發、愛買）購買白蘭氏養蔘飲特惠超值組，即贈酷MA萌行李箱乙個，提供禮盒與自用包2種組合。

年節檔期於連鎖藥妝通路（屈臣氏、康是美）購買白蘭氏全系列商品，單筆滿888元贈送養蔘飲乙瓶，累積滿4500元寄回發票可兌換特福鍋乙個。7-11加碼推出養蔘飲養氣順氣超值組（48入），送出酷MA萌美食料理鍋乙個。線上網路商城（momo購物網、Yahoo!奇摩購物中心、PChome 24h購物）選購白蘭氏全系列產品，多樣滿額禮等你拿。

(中國時報)