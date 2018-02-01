愛其華花開富貴

愛其華「花中花」天然寶石珠寶表。

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中國時報
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愛其華「戀香」珠寶表。
愛其華「山茶花」珠寶表。
愛其華「穹蒼虹彩」天然寶石珠寶表。
愛其華「夢中花」珠寶表。

春天，正是花團錦簇、百花齊放的季節。瑞士名表愛其華（Ogival）在開春時節推出一系列以花朵為主題的珠寶表，以珍貴的鑽石、彩鑽、珍珠母貝、琥珀等寶石，鑲嵌一朵朵華美璀璨的花朵，在女人的手腕恣情綻放，更添嫵媚風情。

珠寶化身花草 不只是腕表

女人都愛花，19世紀約瑟芬皇后因為愛花，因此大自然的花草就成為當時珠寶設計的主流，加上當時航海探險盛行，許多探險家從遠東、美洲、非洲帶回種子，稀有花草孕育而生，也成為Ogival創辦人Mr.Rene Brandt創作靈感來源，他以植物為題材設計一系列熱情奔放的珠寶，掀起自然花草風的設計新風潮，成為歐洲貴族競相收藏的臻品。

「花中花」天然寶石珠寶表既是腕表，也是一只珠寶手環，推開璀璨的珠寶花朵匣子，就可看到美麗的花朵腕表，花中有花，別具趣味，表殼鑲嵌圓形、梯形、水滴形、三角形…等數種不同切割的天然寶石與鑽石，整件作品猶如一件精緻的藝術品。

延續「花中花」珠寶表結合腕表與手環的設計理念，「夢中花」珠寶表鑲嵌鑽石與藍色寶石，掀開珠寶花朵表蓋就是腕表，風格簡約不減奢華。

山茶花為元素 曖曖內含光

此外，來自東方的山茶花，是不少設計師鍾愛的靈感繆思，向來是伸展台上不可缺席的設計元素，雌雄同株宛若「禁忌之花」，就像現代女性勇於突破傳統、特立獨行的作風。愛其華珠寶表設計師將山茶花的富麗高雅融入設計之中，表面以珍珠母貝精雕綻放的山茶花，層層疊疊的花瓣，展現曖曖內含光的婉約氣質。

幻彩霓虹為靈感 璀璨豔麗

以幻彩霓虹為設計靈感的「穹蒼虹彩」珠寶表，在表殼鑲嵌五彩施華洛世奇天然寶石，豔麗紅、嫵媚紫、大地琥珀等五彩天然寶石將穹蒼虹彩幻化於腕間，每顆都經過精心切割，務求在亮光、火彩和色度上達到最高水平。

以花朵為靈感設計的「戀香」珠寶表，以精緻八心八箭CZ鑲嵌鑽石綻放優雅光彩，表殼純真高雅的花朵，更添嫵媚風情。

愛其華花朵珠寶表即起登場，請洽全台各大百貨、寶島鐘錶、鐘表名店，或電洽0800-437-123，官網www.ogival-watch.com。

(中國時報)

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