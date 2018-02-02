缺角的長照政策－律師妻醫生夫寧捨職涯

2018年02月02日 00:48 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

捍衛公義的女律師牛湄湄，幾年前就開始減少接案量，去年2月斷然結束律師事務所，為的就是要照顧家中兩位失智的父母；而不止她，牛湄湄的先生是眼科醫師，2年前也為了照顧同樣問題的年邁父母，關了眼科診所，夫妻倆都處於職場最顛峰狀態，卻雙雙離開了職場！

就在一個多星期前，牛湄湄97歲的母親辭世。牛湄湄說，雖然母親已住到安寧病房，心裏早有了準備，那一刻真的到來，內心依舊受了很大的衝擊。

她錄了段父親的話，感謝母親一生為他及這個家的付出，給病褟的母親聽，母親沒有遺憾、安祥的離開這個世界，昨日她依約出席本報長照論壇，「因為這是母親要我去做的事」。

圓母遺願 牛湄湄致力長照議題

為了照護母親，牛湄湄5年就花費400多萬元。世俗眼光中，牛湄湄夫妻倆的工作及收入都算優渥，請人照顧不就得了？「我也是這樣想，但失智老人不是有人看著就好..... 」牛湄湄說。10年前，當時87歲的母親確診有失智問題，不時時空錯亂，總以為活在幾十年前，夜間用的便盆，早上起來，便要求外籍看護將便盆中的屎尿倒在陽台的花盆內。

牛湄湄表示，外籍看護受不了，常打電話向牛湄湄求救，她便要從中山北路的事務所衝回信義區的家中排解。

為了應付家中不斷發生的狀況，牛湄湄開始減少接案，沒想到2年後，已88歲的父親罹患阿茲海默症，同時合併憂鬱，總窩在房間裏，漸漸的也出現失智的情況，老是懷疑外籍看護偷錢，甚至不時會與同一屋簷下的母親打了起來。外籍看護電話不斷打來，她往返事務所與家裏排解次數更加頻繁，睡眠嚴重不足，其間父母也不斷進出醫院，就這樣過了快兩年，牛湄湄終於支撐不住罹患了重度憂鬱。

現有體制 照顧者難以安心託付

牛湄湄生病後，弟弟自公家單位申請提早退休，扛下照顧父母重擔，但一年多後，弟弟經常說最近老睡不好。牛湄湄警覺到，再下去連弟弟也會倒下，在醫師的建議下，開始考慮是否將母親送到專業機構照料。

牛湄湄走進了雙連安養中心，當下自責了起來，覺得很不孝，友人一旁不斷提醒，再這樣下去，她與母親都會走向毀滅，才下了將母親送到安養中心這個重大決定。

之後牛湄湄每周固定到中心探望母親，看到母親午後編織著美工、在照護員的陪伴下聞著薄荷葉，她終於漸漸放下心中的擔憂與抑鬱，牛湄湄認為一切的安排，是上帝的指引，也因而信了基督教。

健全品質 挽救菁英人力大流失

收掉事務所，牛湄湄與弟弟輪流照顧家中的父親，也常到安養中心探視母親，直到母親近來罹癌住進了安寧病房。一路走來，牛湄湄深知陪伴與支持，對家中有失智老人的家屬是多麼重要的溫暖力量，她不僅加入威盛信望愛慈善基金會瑞智志工，也成立以失智症家屬臨托與支持團體為主的「甘泉咖啡坊」。

牛湄湄說，長照政策有很多不足之處，「廣設機構是不可迴避的路線」，政府應提供更多照護機構能量，包括安養型及失智症照護的家屋型，讓家屬將需要照顧的老人家，放心的交給專業照護機構，人力才能不會從職場一天天流失。

(中國時報)