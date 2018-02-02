郭倍宏組新政團 施壓蔡政府挺獨立

2018年02月02日 00:48 中國時報 曾薏蘋 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

獨派在介入公廣集團後，將再下一城，由民視董事長郭倍宏籌組「喜樂島」新政團，目標是要蔡政府將變更領土、國旗、國號等權利納入《公投法》，並在2019年舉行獨立公投。該政團成立後，預料將對主張「維持現狀」的蔡英文總統產生一定程度的壓力。

不過，專欄作家金恆煒強調，郭倍宏成立政團，將不幫人選舉、不跟民進黨搶位子，「完成志願比拿到權力更重要」。

獨派大老陳永興昨表示，郭倍宏去年參加名嘴汪笨湖的追思活動時，就對著眾人說，如果蔡政府不把《公投法》當中，有關制憲、改國號、獨立建國的限制拿掉，他就要出來公開挑戰。

目標2019舉行獨立公投

陳永興說，後來《公投法》修正後，相關限制依舊存在，郭倍宏認為這根本只是把「鳥籠公投」變「狗籠公投」，並直言「如果人民不能自決，難道蔡英文要一個人自決嗎？」因此，才決定在今年228對外宣布籌組新政團。

對此，郭倍宏表示，喜樂島政團沒有顏色、沒有派系，要廣邀各政黨社團一同參與這場事關台灣現在及子子孫孫未來的運動。

郭倍宏說，「喜樂島政團」籌備小組將選在林宅血案38周年的2月28日，召開記者會說明，並於鄭南榕自焚29周年紀念日4月7日成立，目標在2019年4月6日舉行獨立公投，讓台灣的國家前途由全民共同決定，而非總統個人或113位立委擅自代決。

爭取綠營6大老加入支持

據了解，「喜樂島政團」定位為「革命型政黨」，主要目標是要求蔡政府修改《公投法》，將變更領土、國旗、國號等項目納入其中，要蔡政府還權於民。

金恆煒說，郭倍宏規畫爭取的政團成員分三大類，一是上次民視股權爭奪中，支持民視股權者，這部分約有百人；第二是部分獨立政黨的發起人；第三類是要爭取前總統李登輝、陳水扁、前總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮，及獨派大老辜寬敏、吳澧培等綠營重量級人士加入。

目前傳出，未來該政團的訴求若未獲正面回應，或是民進黨政府以拖待變，將在9月28日民進黨創黨日當天，號召群眾包圍總統府向蔡英文施壓。

(中國時報)