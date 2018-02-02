融入西方進步 柯倡台北價值

2018年02月02日 00:48 中國時報 張潼 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲在台灣時間2月1日凌晨在歐洲議會發表演說，柯在演講中，雖沒有正面提及「台灣價值」，但強調民主、自由、多元、開放、人權、法治、永續的「台北價值」，並暢談從政原因和施政理念，頗有向國內選民「喊話」，拉高自己政治高度的意味。

議會演講 我縣市長首例

柯文哲上月底展開荷蘭、比利時、波蘭、土耳其4國為期11天的市政參訪，除拜會前波蘭總統華勒沙在內的多位政要，最受矚目的重頭戲，莫過於出席歐洲議會晚宴與演講，這是台灣縣市首長的第一例。

這場演講共30位歐洲議員出席，包括友台小組榮譽主席譚諾克（Charles Tannock）、副議長查內斯基（Ryszard Czarnecki）等。

柯文哲首先提到自己的醫師背景及投入政壇的原因。他說，台北人民厭倦長期以來的政黨對立、政治鬥爭，為此感到絕望且渴望改變，他們想要一個不為政黨服務的候選人，需要一個可以說實話並帶領城市的未來，而不是一個信口開河且留在過去的人，所以他當選了市長；就個人而言，他除了沒有政黨背景，要是敗選就回去當醫生，沒什麼好失去的，所以更能盡力去做。

兩岸互信 重於言詞交鋒

柯文哲談到「台北價值」，他指出，台灣是華人社會，但也有與傳統華人社會不同之處，例如沒有新聞審查制度，或是主要信仰不是伊斯蘭教，卻能舉辦超過5萬穆斯林共襄盛舉的開齋節活動，還有亞洲規模最大的同志大遊行、同婚釋憲案，「這就是台北價值，將西方社會的進步價值，含納進華人社會。」

最後，柯文哲更向在場歐洲議員，甚至台灣民眾喊話，強調自己相信人民本來就相信的「台北價值」，且會繼續堅持這些信念。

對於蔡英文總統日前在談到是否再禮讓柯參選北市長時，提出「希望他再確認自己的台灣價值」；人在歐洲參訪的柯文哲仍強調，處理兩岸關係，互信比言詞交鋒重要。

柯P 兩岸間第3選擇？

有關國台辦發言人馬曉光被問到此事時直指，蔡英文的台灣價值，連柯文哲都丈二金剛摸不著頭腦。這番說法被視為「拉柯打蔡」。柯文哲昨表示，國台辦的說法符合大陸一貫做法，第一步先製造台灣內部矛盾，所以這些話聽起來並不意外。

另有大陸學者對柯文哲抱有「期待」，認為柯是務實主義者，從柯說出「兩岸一家親」便可窺知一二；若柯能尋求連任，然後凝聚台灣民意，有可能突破傳統藍綠架構，成為兩岸關係第三種選擇。

(中國時報)