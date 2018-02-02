新聞透視－台灣價值 建立在兩岸共好

2018年02月02日 00:48 中國時報 朱真楷

柯文哲訪歐，先是拋出北歐社會主義，作為解決貧富差距的方向；如今又突破外在壓力，在歐洲議會高舉民主自由多元，無疑是以具體行動，兌現「讓百姓過更好」承諾。相對蔡英文以「台灣價值」包裝台獨理念，柯文哲的「台北價值」，顯得格局更高，也更契合人民期待。

你的台灣價值是什麼？如果問100個人，可能會有101種答案。不過，若詢問你期待總統應具備什麼樣的台灣價值？對老百姓來說，領導者該有的價值，就是讓你我過更好的日子！

這個多數人的內心答案，肯定與蔡英文很不一樣，而要達成這個目標，則是唯有兩岸好，台灣才會好。換言之，「兩岸共好」就是台灣價值的底蘊。

或許，有人會說不該將兩岸關係無限上綱，但回想蔡政府上台後，台灣因兩岸關係由熱轉冰無端承受多少折難？無論是陸客與陸生緊縮、出席WHA受阻、巴拿馬與我斷交、台梵邦交岌岌可危、M503航線爭議造成春節包機喊卡，從民生消費、國民健康到國際空間，無一不受兩岸關係牽動，所以，兩岸不好，台灣能好嗎？

的確，每個政黨都有其政治理念，但這個理念若反過來顛覆政治為人民謀福利的初衷，那麼，這種理念恐怕已無存在價值。

蔡英文的兩岸政策，就是因為不以民為本，才會從2011年的和而不同和而求同、2012年的台灣共識、2016年的維持現狀、2017年三新主張，喊到現在2018年的台灣價值，以為光靠口號就能取勝，讓「戰略性模糊」淪為只有模糊卻沒戰略，奢談互信破冰、兩岸共好。

相反的，柯文哲此次訪歐，除進入歐洲議會高談民主，更將會晤波蘭民運領袖，即便他不是總統，但行程都隱含高度政治敏感，可以想見規劃過程必然得克服北京因素，如今順利成行，靠的不就是與對岸之間的互信嗎？此刻他順利突破的國際空間，不正是蔡政府想得卻不可得的嗎？

昨天，柯文哲已用行動告訴國人「我的價值」是什麼。接下來，蔡英文是不是也該上場回答，您口中的「台灣價值」，真的是台灣多數人期待的價值嗎？還是只是「民進黨價值」？否則，又怎會才執政不到2年，就已陷入內外失信、聲望重挫的尷尬處境？

(中國時報)