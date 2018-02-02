楊金龍掌央行 內閣春節改組

2018年02月02日 00:48 中國時報 張理國 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

內閣農曆春節即將改組，行政院昨宣布央行總裁彭淮南25日退休後，將由副總裁楊金龍接任；另外，為迎戰9合1選舉，這波內閣改組幅度可能加大，包括教育部長潘文忠、外交部長李大維、內政部長葉俊榮、勞動部長林美珠都在優先調整名單。

行政院發言人徐國勇表示，準央行總裁楊金龍資歷豐富，從2008年起即擔任央行副總裁，扶正後的副總裁遺缺，將尊重楊金龍自行遴選，親自對外宣布。

內閣改組預料將落在農曆春節前後，原因是跟年底9合1選舉、民進黨雙北市長提名有關。對此，徐國勇表示，「到現在為止，沒有這個訊息」。

據了解，在賴清德不選雙北市長的前提下，內閣這次調整，有可能朝向蔡英文總統、賴清德及高雄市長陳菊「英清菊」大聯盟布局，其中菊系人馬高雄市教育局長范巽綠可能取代潘文忠，出任教育部長；甫接任行政院副發言人的丁允恭，也可能升任發言人，而徐國勇在成為選舉活棋後，可能專任政務委員，或轉任其他要職。

徐國勇昨在與媒體餐敘場合說「不要問我往那裡去」，似乎透露轉任其他要職的可能性。

菊系人馬中，曾任高雄市政府副祕書長的蘇瓊麗，可能接任勞動部長一職，現任勞動部長林美珠因勞基法爭議及健康因素可能請辭。蘇麗瓊昨日被問及接任部長，大驚否認，強調「完全沒有這回事」。

另外，內政部長葉俊榮因學者性格，多次遭綠營點名不適任，婦聯會案成為壓垮駱駝最後一根稻草，跟賴清德有淵源的台南市民政局長陳宗彥已表態，如果國家有需要將「義不容辭」，但內政部長一職因涉及年底選戰，陳宗彥雖勇於任事，但這部分還沒有確定。

英清菊大聯盟將由賴清德擔任強投、陳菊則與賴清德互相支援、承擔捕手重任，蔡英文則親自領軍擔任總教練，目標是維持民進黨在9合1選戰綠營地方執政長期優勢。

另外，外長李大維可能轉任國安會祕書長或退休，極可能由駐美代表高碩泰接任；財政部長許虞哲自認年事已高，可能順勢離開；人事行政總處人事長施能傑因政大借調期滿，也可能在這波進行調整。

(中國時報)