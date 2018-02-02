新聞分析－獨派組政團施壓 逼小英就範

2018年02月02日 00:48 中國時報 崔慈悌

獨派繼伸手進入公廣集團後，大老郭倍宏又將籌組政團，無論是掌控媒體還是擴大政黨勢力，都意謂對蔡英文「中間路線」的不滿，意圖加大施壓力道，逼蔡往台獨路線靠攏。

民進黨重新執政，獨派原本寄望蔡英文積極推動台獨，或至少往深綠期待的方向前進，不料等了快2年，蔡不僅沒赦扁，兩岸政策也始終「維持現狀」，連獨派認為最基本的「正名運動」，也未如扁積極。

獨派的公廣集團董事長陳郁秀日前拔掉華視總經理郭建宏，總統府一度出手阻擋卻攔不下，陳郁秀不願賣蔡英文面子，就已預告獨派不再靠蔡英文，要走自己的路。

郭倍宏此時決定籌組新政團，除要推動台灣獨立公投，也寄望民進黨下一屆總統是支持獨立公投的候選人。儘管獨派主張在民進黨內非多數，但在蔡英文民調低迷情況下，如果連深綠基本盤都不支持，對蔡2020爭取連任確會構成壓力。

獨派的目的很清楚，就是要透過輿論和政團對蔡施壓，一旦蔡的政策無法達到他們的要求，下屆總統就會威脅改支持其他更有利於獨派的人選。

這樣的局勢對蔡是內外交迫，儘管國民黨尚未崛起，但民進黨內明星濟濟，若無法攏絡獨派，蔡在黨內被逼宮的壓力將更甚於黨外，這也是郭倍宏要組政團的最大目的。

可預期為了減輕黨內壓力，蔡英文勢必要給點糖吃，日前要柯文哲確認「台灣價值」，就是對獨派的一種妥協。

只是這樣一來，民進黨的路線將和民眾想法愈拉愈遠，一旦獨派挾持蔡英文達到目的，恐怕也將葬送民進黨政權。

(中國時報)