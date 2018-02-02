受邀入團？辜寬敏：不認識他

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中國時報
／台北報導

民視董事長郭倍宏將籌組「喜樂島政團」，總統府資政吳澧培昨表示，這個訴求「我認同」；只是要達成目標，還要看是否有不用勞師動眾的更好方法，因此，若邀請他加入，他會先了解規劃後才能決定。

郭倍宏傳出將爭取前總統李登輝、陳水扁、前總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮，及獨派大老辜寬敏、吳澧培等人士加入；不過他們幾乎都仍未收到邀請。

吳澧涪說目前尚未受邀，但郭倍宏提出「還權於民」，他很認同，且郭身為公民，當然有權利號召。

李登輝基金會祕書長王燕軍表示，李前總統尚未收到訊息，但名嘴彭文正有提出要跟李前總統見面，時間還未敲定，也不清楚要談什麼。

前副總統呂秀蓮昨天被問到此事也是直呼「根本不知道這件事」。總統府資政辜寬敏幕僚則說，「我們根本不認識郭倍宏，會不會是他們順口提的？」扁的兒子陳致中則說，他支持人民有決定國家前途的權利，包括統獨公投。

對此，專欄作家金恆煒表示，現在是先列出名單，正式邀請還需一段時間。綠委王定宇說，台灣是民主國家，每個人都有組黨的權利。不過他未聽聞郭倍宏組黨的消息，不方便評論。

綠委張宏陸認為，郭倍宏若真籌組更獨的政黨，對民進黨的「深綠」票源多少都會有影響，「不過話說回來，以前台聯何嘗不是這種主張？」他表示，在立委、總統選舉部分，對民進黨的影響可能比較小，但在多席次的議員選戰，可能會造成顯著影響。

(中國時報)

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