黨產會開鍘 凍結婦聯會資產

2018年02月02日 00:48 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

不當黨產處理委員會昨召開記者會宣布，基於婦聯會人事、財務、業務等曾被國民黨實質控制，且未以相當對價轉讓，認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結其現金385億元，及名下若干不動產。黨產會主委林峯正強調，將盡速重啟調查婦聯會案。

簽約破局 將重啟調查

婦聯會前天決議拒簽行政契約，黨產會昨隨即召開臨時委員會，全體委員無異議通過，認定婦聯會為國民黨附隨組織。這也是繼中投、欣裕台後，黨產會認定的第三個附隨組織，更是林峯正任主委後首次認定的附隨組織。

由於行政契約寫明婦聯會「仍不能確定是否為附隨組織」，怎婦聯會一拒簽，黨產會立刻做出認定，對此，昨記者會上出現插曲。有記者問黨產會，認定的邏輯為何？林峯正說：「和解有和解的路跟考量。」記者再問：「可講清楚一點嗎？」林反問，「這樣還不夠清楚？如果我哪件事要跟你和解，我還說我掌握了你什麼東西，立刻要把你怎樣，有這樣的和解嗎？」

記者質疑 林峯正反嗆

記者再質疑，「這樣不算一種威脅嗎？」林峯正反嗆，「威脅什麼？我們說當時還不能認定為附隨組織是威脅？這是善意吧！我們還能怎做，請你告訴我。」林隨後要求媒體看處分書內容，場面一度尷尬。

林峯正說，認定附隨組織是第一階段，接著第二階段將調查婦聯會哪些資產為不當取得，進而收歸國有；如後續調查有需求，不排除約談婦聯會主委雷倩、前主委辜嚴倬雲等人，尊重婦聯會依法提出救濟程序。

4大基金會 暫不凍結

至於是否一併凍結本將參與簽署行政契約、婦聯會轄下的婦聯基金會、聽障基金會、華興育幼院及華夏婦女基金會4大基金會資產？林峯正表示，黨產會目前僅立案調查婦聯會本身，倘有人認為4大基金會是附隨組織，黨產會將分別立案調查，但在正式做出認定前，「依法沒凍結」。

林峯正強調，依「黨產條例」規定，婦聯會須在處分書送達後4個月內向黨產會申報財產，若逾期未申報，處100萬元以上500萬元以下罰鍰；若故意隱匿、遺漏或申報不實，婦聯會財產將被推定為不當財產，在一定期間移轉為國有。

婦聯會財產遭凍結，除非是履行義務或其他正當理由，經黨產會同意後才可動用；黨產會也派員至婦聯會索取會務及財務相關資料。林峯正說，婦聯會主動配合，並承諾2周內提供其他資料，黨產會將盡速進行後續調查。

(中國時報)