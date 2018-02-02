婦聯會改選 雷倩告潘維剛誹謗

2018年02月02日 00:48 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會前天推翻與黨產會、內政部簽行政契約決議，黨產會昨認定婦聯會是國民黨附隨組織。婦聯會主委雷倩表示，常委會現在起進入看守狀態，並處理三件事，包括會務雖遭凍結，但仍維持正常運作；員工法律保障，依黨產條例及促轉條例相關規定，已委請律師協助同仁；未來對應黨產會，辜家推薦律師已準備好第一份訴狀。

雷倩昨開記者會表示，在黨產會宣布婦聯為附隨組織後，婦聯會將落實會內民主、全面改選常委會，她不會參選。

她表示，對有人稱她去年12月25日答應內政部簽約、或與黨產會「合謀」等「誣衊人格」說法非常痛心，她無法接受。雷倩說，去年12月25日那天去懇求葉俊榮，拜託給婦聯會一線生機，先開常委會，不要在12月26日就認定婦聯會為附隨組織，當時是保證一定開會，非保證一定簽約，是為越過立刻被殺頭的難關。

但士可殺不可辱，雷倩說，對她個人汙衊，包括潘維剛、葉慶元、談海珠等人所做的不實指控，將採取法律途徑提告誹謗。

她強調，婦聯會從來都做好「備戰」的準備，在行政契約案破局後，婦聯會除將落實會內民主全面改選，對主張其他途徑解決的朋友，她也會準備因應。

雷倩稍早在臉書PO文說，自己「無私無愧、堂堂正正」。當初臨危授命、任譏任謗執行常委會決議，就是護送婦聯會平安轉型，但顯然難再持續。她說，很難過沒能讓會中工作人員獲得所需資源，希望政府寬待婦聯會，不凍結相關業務經費。

她也對榮民伯伯們說聲對不起，最後一刻爭到能將50億捐給榮民醫療作業基金時，眼前彷彿看到榮總大廳進出的老榮民，原想至少這筆捐款會用在最需要的地方，「對不起，我盡力了！」

國民黨發言人洪孟楷表示，任何人民團體財產都受國家法律保護，政府不能帶頭威脅。他質疑黨產會清查婦聯會動作，做實了政府利用行政部門黑機關、來清算人民團體，這行徑根本是大開民主倒車，任何人都沒有辦法接受。

(中國時報)