新聞透視－不妥協即變臉 真相正義何在

2018年02月02日 00:48 中國時報 王正寧

因拒簽行政契約，黨產會昨旋即認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結385億元資產及若干不動產。然而，行政契約中載明，未確定婦聯會為附隨組織，簽約不成即做出認定。原來黨產會的神邏輯，「妥協就不是，不妥協就是附隨組織」，這和「順我者昌逆我者亡」何異？

黨產會如此邏輯，必然引起媒體好奇。然而昨日黨產會主委林峯正面對記者追問，不知是沉不住氣還是惱羞成怒，不耐煩地向媒體回嗆，「如果我哪件事情要跟你和解，我還說我掌握你什麼東西，立刻要把你怎樣，有這樣的和解嗎？」真想請問林主委，如按這邏輯，難不成簽了行政契約，婦聯會就又「脫胎換骨」不是附隨組織了？這認定基礎，還真要林主委教教大家，外界才能懂。

再說，黨產會是什麼組織？是訴訟當事人？不然要和解什麼？如果是當事人，怎和解不成馬上「變臉」，換個身分又成執法者，直接「判決」婦聯會是附隨組織，說資產凍結就凍結。黨產會角色宜古宜今、轉變自如，毫無違和感，卻讓人民深感困惑，這是變形金鋼還是畸形組織？

只是裝睡的司法院依舊淡定，至今未釋疑。關鍵是，黨產會總喜歡臉上貼金，號稱種種作為是回應大眾追求歷史真相及轉型正義的要求；但結果卻是，只要繳錢，喊得義正詞嚴的真相與正義，就可拿來做交易。

婦聯會募集34年勞軍捐，金額的確嚇人，辜嚴倬雲已表明願聘四大會計師事務所查帳，但不管是否帳款有疑義，如果簽了行政契約，難不成內政部及黨產會就準備「和稀泥」，真的是只要「割地賠款」，就一筆勾消？而此一「認罪協商」模式，未來只怕在黨產方面也將比照，至於真相正義誰在意？

不論是討價還價，或做為威嚇脅迫手段，黨產會該給人民一個完整交代。以行政契約簽訂與否做為「私了」的依據，真正「受害」當事人的權益與冤屈並未獲得伸張，反倒只是政府坐收漁翁之利。

(中國時報)