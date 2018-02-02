王定宇要葉俊榮「負政治代價」

2018年02月02日 00:48 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會臨時會員代表大會前天投票決定拒與黨產會、內政部簽行政契約，協商確定落空。民進黨立委王定宇昨接受廣播專訪表示，內政部長葉俊榮的溫和路線面對豺狼虎豹打不贏，既然走錯路線，就要負政治代價。

王定宇說，婦聯會最好的處理方式本來就是經黨產會認定，是否為國民黨附隨組織；本來就可像處理中投、欣裕台一樣先凍結資產，就算婦聯會一定會打訴訟戰，拖延一段時間，但不會影響行政處分。

王定宇稱，由於內政部不想延宕時間，計畫先簽行政契約把300多億弄到手，至少組成的理監事會有自己人在裡面監督，了解錢的來龍去脈，才會有溫和路線。「我不能說這用意不好，但你面對的是打不贏的豺狼虎豹。」

王定宇表示，婦聯會由辜嚴倬雲、潘維剛、蔡令怡、蔣方智怡等人在後面運作，是官太太俱樂部，那些力量遠遠大於新任主委雷倩，更何況雷倩是「外人」，級數更不如人，他們根本打從心底鄙視雷倩。

王定宇說，雷倩自己也清楚這是婦聯會內部的權力鬥爭，也明白簽行政契約才是婦聯會存續之道，「最後真正鬥贏的人才真正代表婦聯會，黨產會該怎辦就怎麼辦。」

王定宇指出，整件事看來，最後證明葉俊榮想走溫和、可監督的路線失敗了，既然走錯路線，就要付出政治代價。他強調，決定要與婦聯會簽行政契約是政治判斷，並沒對錯可言，但判斷路線失敗了，就要付出代價。

(中國時報)