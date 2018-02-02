不採追殺方式 葉認方向正確

內政部長葉俊榮。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

婦聯會日前決議不和內政部簽行政契約，引發民進黨內質疑，認為內政部長葉俊榮懷柔政策失敗，並預告葉將負政治責任。對此，葉俊榮強調，他處理婦聯會不想讓外界覺得是追殺，採互助協商方向處理是正確的，「一點都不認為過去這段時間白走」。至於是否下台負責，葉顧左右而言他，未正面回應。

綠委王定宇昨受訪直言，葉俊榮處理婦聯會太懷柔，直言應負政治代價。葉俊榮昨接受廣播專訪，會後媒體追問時，他表示尊重大家的判斷，但隨後宣導過年交通、提款安全及一氧化碳中毒，內政部會持續關注相關業務，未正面回應。

被問及處理婦聯會是否太懷柔，他說，婦聯會非「不當監禁、不當逮捕」議題，而是財富不正義，他採取互為協商，不讓外界感覺是追殺，「我覺得方向是對的」。

葉提及東德婦女會轉型，值得婦聯會借鏡，「一點都不認為過去的時間白走」，表示婦聯會內部願改革的人都已表態。

葉俊榮也秀出去年7月婦聯會去函內政部公文及會議記錄，表明「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」三方向，承辦人員一字一句唸給辜嚴倬雲後才同意通過，包含辜嚴及所有常委都簽名。

葉說，辜嚴稱拒簽不清不楚的行政契約，「我覺得的是對不起新時代的要求」，表示取之於公眾的資產，要勇於面對，不該一直死守。他坦言，多數人認為婦聯會應走的中道，被兩個極端影響糟蹋了，他為此感覺不安。但葉俊榮強調，「婦聯會議題不是結束，而是另一階段的開始」，內政部還是會繼續協助婦聯會組織轉型，即便行政契約沒簽，不代表協商都成烏有。他說，婦聯會須接受公共監督，不是自己的錢也不該抱著不放，期許婦聯會成員，對的事還是要勇敢去做。

(中國時報)

王定宇要葉俊榮「負政治代價」

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