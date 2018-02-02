長照新制服務計價…霧煞煞

2018年02月02日 00:48 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

《中國時報系列論壇》

編按：台灣現已將邁入高齡社會，每個家庭都面臨父母、長輩長期照顧問題，而長照2.0新制今年陸續上路，許多民眾卻連ABC社區照顧機制都分不清楚，甚至不知道政府有提供什麼樣長照服務？ 台灣高齡化速度世界居冠，你、我都將成為照顧者及被照顧者，取代消逝時光只是角色的變換。本報基於社會責任，舉辦《樂齡長照困境與挑戰》論壇，期能督促政府擴大照顧對象、增加服務量能，讓國人都可以安心養老。

衛福部今年元旦推出新的支付制度，長照的收費從「每小時計價」改為「以各服務計價」，卻遭地方政府批倉促上路，各界無所適從，且既然非採用保險制收費，為何新制內容極類似「保險制」，自相矛盾。衛福部強調，雖從未排除「長照保險」的想法，但新制絕非為保險制鋪路，目的是幫照服員加薪，並解決不同工卻同酬現象。

依失能程度收費 幫照服員加薪

無論個案失能程度為何，長照2.0過去多都是以每小時200元收費，照服員可拿到約170元，但也出現有照服員只願服務輕症的情形。衛福部去年底邀各地方政府、團體開會，宣布今年元旦推出新的支付制度，個案依失能程度，會有不同的給付，亦即服務者在照顧重症個案時，能獲得較多的給付。

未排除保險制 但目前不是時候

中國時報昨舉辦「樂齡長照困境與挑戰」論壇，與會的新北市社會局副局長林昭文表示，該制度在開完會一周內便上路，地方政府、服務單位和個案都無所適從，資訊系統也還沒建好、擔心錢會算不準確，此外，新制是以「每一項」來做支付，「這不就是準保險制度」？

林昭文強調，中央既然選擇類保險支付制度，就要有保險作為，市場和供給量才會夠，服務機構才能賺到錢替照服員加薪，但現在的個案仍非保險對象，在沒有全民納保的情況下，會導致長照規模做不大、甚至讓個案減少使用量；他更認為，在有這麼多不確定的因素下，中央卻直接對外宣稱新制可讓照服員平均薪資來到3萬多元，質疑只是口號而已。

衛福部常務次長薛瑞元回應，新制能讓服務重症的人，領到較高的支付，而非過去的不同工卻同酬現象，政府雖從未排除「長照保險制」想法，但尚不到時候，此新制也非替保險制鋪路；他解釋，健保推出時，台灣醫療資源已相當豐富，鮮少有付了保費卻用不到服務的情形，但長照現在硬體、軟體都還在持續佈建，若搶著要全民納保，絕對會出現服務不均、缺乏的現象。

加重個案負擔 恐降低使用意願

薛瑞元強調，新制是經過評估，算出照服員一個月薪資約可達3.2萬元，「全職且認真做，應不會有問題」；面對外界質疑新制造成混亂，他說，等2月10日的第一次申報時，衛福部會檢視有無問題，並逐步檢討輔導。

根據衛福部新制，每月會依個案失能程度給1萬20元~3萬6180元的一包錢，讓服務單位設計、提供最適合的服務清單，像協助沐浴一次290元、加洗頭變成325元。

家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧說，因新制匆促上路，有服務單位拿著100多項價目表跟個案家庭議價，更有個案家屬反映，過去以時計價時，能清楚知道自己有幾小時的休息時間，現在則無法、會降低使用意願。她建議，在新制剛上路的前2~3個月混亂期，可能因機構誤算而讓個案多支出費用，希望這些多的費用由衛福部吸收，避免加重個案經濟負擔。

(中國時報)