2018年02月02日 00:48 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

長照保險投入市場，業者認為有必要，但受到價格高、長照概念不普及等諸多限制，政府顧慮多，不敢貿然投入。衛福部次長薛瑞元表示，長照保險提供不同客層需求，政府會做好平民長照，兩者不相違悖。

大地護康顧問公司兼聯泰健康顧問集團董事長王泰允表示，在5年前開始與壽險公司接觸長照，發現長照保險商品設計不易，台灣保戶多認為看不到保障，不知購買長照險的用處何在，加上價格高昂，投入長照險意願不高；對於保戶來說，買保險就是要買保障，如果壽險公司只是自行販售長照險，無法像富邦人壽與龍巖集團聯手，有明確的合作與保障關係，難以獲得客戶的信心。

王泰允對兩岸長照事業投資評估及營運管理經驗豐富，他直言，對金管會而言，產品設計面臨的最大問題，即在於價格的規範，目前現況來說，長照險價格高，如果可以在資金若給付到一個程度，再讓業者與保戶討論，回來重新設計保單，不失為一個參考方式，但台灣政策走向難以確定，如果在履約保證下，假設富邦與龍巖的合作關係不在了，該怎麼履保，壽險資金要落實到什麼持度，的確是一個問題，政府應當三思。

王泰允認為，目前台灣政府長照政策，最主要仍是財源不穩定的根本問題，未來一定要走到實施長照保險法這條路，長照要長遠，必須有公私企業的產業支持，若確定是社會福利，那一定要有可長可久的財源支應。

家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧表示，發展長照保險，財源不只應花在刀口上，更要注意市場兩極化，資源不能只流入大型保險公司，更要避免擔心小型照護機構消失。

她說，長照險的發展可參考其他國家經驗，德國在1995推動長照保險，營利事業在整體展業占6成，並結合長照社區規畫，回到台灣，目前市面上流通的長照險有16張，所設計的給付資格嚴格，但台灣基於孝道文化價值觀，長照觀念不易推廣，政府與產業勢必得加把勁，才能推廣長照險的普及率。

薛瑞元強調，政府今年提出的長照預算為300億，對於推動長照保險的目標，並沒有排除，但考量到目前長照服務不均且缺乏，不能貿然推動，至於長照保險提供的客層需求，政府做好平民長照，概念不相違悖。

(中國時報)