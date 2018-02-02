智慧照護 科技輔具減輕負擔

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中國時報
／台北報導

醫療在長照中占比偏低，引發外界質疑，社政及衛政猶如兩條平行線，衛福部次長薛瑞元昨日透露，今年將試辦「慢性病管理照護計畫」，即由國健署規畫，找出糖尿病、慢性腎臟病及心血管疾病照護模式，初步規畫若老人家有二種以上慢性病，社區醫療群或是衛生所即會進入社區為其提供照顧，如果老人家失能在家，也會到家中訪視，將會先找一縣市區域試辦推廣起。

薛瑞元指出，「慢性病管理照護計畫」即為全面性的推動醫療居家照護。

除了醫療導入長照之外，「工欲善其事，必先利其器」。台灣社區醫學醫學會理事長謝瀛華表示，隨著醫材及輔具的發展，台灣的長照應走向智慧型長照，包括照護失智老人會用到的衛星定位系統、手錶型生理監測穿戴裝置及遠端醫療系統等，都應導入長照的照護應用，他曾看過一款多功能智慧型輪椅，或揹、或坐可以有多種變化，像個變形金鋼，連他是個可以正常行走的人，看了都很想買。

謝瀛華強調，有了科技輔具，可以減輕照顧者的負擔、降低疲勞，同時也讓受照顧者感到舒適，大大提高照護品質；長照智慧輔助產業是個很大的商機，國內應要有智慧長照護物聯網的設立，事實上，現在已經有大學在做這個，例如北醫大學的HIOT健康物聯網聯盟，科技輔具進入長照是世界的潮流，各國研發也日新月異，台灣應要急起直追。

長庚醫院名譽院長黃美涓表示，長照欲吸引年輕人進入，要讓他們覺得工作有趣，有成就感，結合科技、發揮創新點子，才能讓他們願意繼續待在這個領域裏，長照要不斷進步，需與創新設備結合、成立科技平台，台灣應要提升這方面的競爭力。

黃美涓進一步指出，不少民眾第一時間不知長照資源在哪裏？政府可以成立一個申請平台，不管是公立、私立還是非政府組織的NGO所成立的長照機構，都可以放上去，不管黑貓、白貓，只要會抓老鼠的都是好貓。長照一說到長庚，就會想到長庚養文化生村，這是當年王永慶董事是的一個遠大的夢想，養生村不只是養老，而是結合醫療資源自給自足的退休住所，讓老年退休生活更有尊嚴。

(中國時報)

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