感恩淚別 失智尪回神謝水某

2018年02月02日 00:48 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

長照問題缺人缺錢，如何順利起飛？師大公領系副教授劉海波病倒震撼教育界，圖為教育部2014年致贈春節慰問金。（摘自師大網頁）

師大知名副教授劉海波8年前在家跌了一跤，自此行動不便、臥床漸漸失智，照顧責任便落在妻子蔡銀純身上。照顧是條漫長又辛苦的路，蔡銀純曾累到罹患憂鬱症，一度拿椅子起來要打先生同歸於盡，但想到還有弱智女兒要照顧又作罷；兩周前95歲的劉副教授走了，臨終前，蔡銀純在家中床邊跟先生說：「你走了，我怎麼辦？」只見劉海波緊閉的雙眼流下淚來，是歉意也是感謝的淚水。

劉海波夫妻的愛與痛

劉海波是師大公領系知名副教授，蔡銀純跟劉海波齡相差20多歲，兩人鶼鰈情深，「他倒下時，我還照顧得動，但有時候真的拉不動他，很辛苦。」剛跌跤時在安養機構住了半年，有一次他竟說：「你怎麼知道我在這裏？」才察覺他的認知開始有變化。

由於醫師說不需常回診，加上住安養機構一個月要花近三萬元，劉海波退休的早，月退俸並不多，蔡銀純決接先生回家照顧。

約2、3年前，劉海波已是全天臥床，蔡銀純照顧的擔子更重了，不僅要用吸管餵劉副教授吃東西、換尿布，更常要半夜起來為先生翻身，避免長褥瘡。

煎熬8年曾想一起死

蔡銀純個子小，用盡全身力量為先生翻身，卻常被先生責罵弄痛他而發脾氣，「我真很累，氣極了就真的把旁邊的椅子拿起來，想先打先生，再同歸於盡」，至於為何沒「下手」？劉太太有些自嘲的說，除了放不下女兒之外，「到了天堂，我還不是要照顧他，想想就算了」。後來才知道自己罹患了憂鬱症。

大約在2、3個月前，從來不會甜言蜜語的老公，突然跟她說：「謝謝妳的照顧，沒有妳我活不到今天」。蔡銀純聽在心裏很開心，但還是嘴硬回了先生，「我戴著口罩，你怎知我是誰？」「我知道，妳是我最漂亮的老婆啊！」劉副教授接著說。

最怕看不到照顧盡頭

聽到老公這樣說，事實上，蔡銀純半喜半憂，先生突然清醒，總是有些不尋常，而劉海波生命也在兩周前走到了盡頭。蔡銀純說，先生不愛洗澡，那天卻非常配合，她也剛好幫先生換了張乾淨的床單，餵了先生喝熱熱的牛奶……。蔡銀純說，對照顧者來說，最怕的是看不到照顧的盡頭，但終點到了後，又不知所措，她現在半夜還會突然驚醒，跑到先生房裏，看到床是空著，才想起來先生已走了。

過來人籲政府想對策

一路走來，蔡銀純很感謝長照幫助她，但其間社會局一度因人不足，要縮短一周三次的洗澡時數，經她打電話強烈反應才沒被縮減，加上現在來幫忙洗澡人員的年紀都很大，讓她覺得長照人力真的很不足，政府要趕緊想辦法才是。

(中國時報)