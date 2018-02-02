新聞透視－長照2.0缺很大 沒人沒錢怎麼撐

2018年02月02日 00:48 中國時報 倪浩倫

長照2.0上路超過1年，陸續有新制度、創新服務上路，也有制度「邊做邊改」，衛福部長陳時中樂觀表示「今年會是長照起飛年」。但包括財源不穩、人力不足的聲卻始終未消失，今年元旦上路、衛福部稱能提高照服員薪資的「新新制」支付制度，更遭第一線服務機構重批「倉促上路」，衛福部勢必要更加把勁，長照才能順利起飛。

賴揆在去年1966長照專線開通記者會上，因「功德說」引發討論，也讓衛福部趕緊喊出替照服員加薪緩頰，並於今年元旦推出「新新制」支付制度，讓長照服務從過去的計時制，改為以各項服務作基準的計次制。

「新新制」元旦上路，各地衛生局、長照機構只有不到1周時間準備，遭外界質疑是為盡快淡化賴清德的「功德說」效應。

新制為照服員加薪反應不一，第一線服務機構指出，因服務型態改變，有個案認為變貴，進而減少服務量，「當機構收不到給付，何來加薪一說」？衛福部畫出月薪3萬多的大餅，屆時若真的給不出這薪水，照服員要怪機 構還是衛福部？

薪水不高、工作有職業傷害疑慮、社會地位仍待提升，使得現僅9000多名照服員投入長照，人力缺口估1萬人，但長照2.0上路至今，政府拋的甜頭「不甜」，對於畢業的大學生，若和其他工作的薪資差異不大，難吸引人力投入。

為求在地老化，長照2.0推出ABC「社區整體照顧模式」，也無法涵蓋民眾需求。牛湄湄律師與其先生兩人，分別收掉律師事務所及診所；蔡銀純辛苦照護師大副教授劉海波，就是因長照2.0對失智、失能重症長輩的關照，缺了很大一塊，經費不足自是主因。

長照2.0以稅收制作為財源，並於去年納入「菸稅」和「遺贈稅」，儘管去年整個下半年只收53億元，衛福部仍對今年「全年可收296億元」抱持樂觀，姑且不論能否收足，光是遺贈稅屬於機會稅、菸稅是為了抑制吸菸人口這2點，就讓外界難以釋疑，一旦稅收制財源將無法滿足需求，是否最終要走上保險制一途？

衛福部更喊出2020年要布建完2500個「預防及延緩失能照護據點」，兩者均和負責「健康促進」的衛福部國健署角色重疊，如何讓三者分工更明確、資源不重複使用，是衛福部大課題。

(中國時報)