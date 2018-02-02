出院無縫接軌 多元長照幫大忙

2018年02月02日 00:48 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市90歲陳姓阿公身體硬朗，原本行動自如，因急性膽囊炎住院，臥床10天，出院時肌肉無力，連坐都坐不穩，更是不能走路；出院前，個管師先評估了解陳阿公出院後需要那些服務？安排需求計畫，啟動「出院無縫接軌長期照顧服務」安排居家服務及居家復健，2周後，陳阿公恢復到可以走路。

高雄市在推動長照服務上有不少創新做法，如「出院無縫接軌長照服務」、「活化閒置空間設長照據點」等，都率全國之先，2016年10月全國首創推動「出院無縫接軌長照服務」。衛生局長黃志中說，民眾獲得長照服務的時間由平均14至21天縮短為1至3天，此項創舉獲得民眾很高的滿意度。

衛福部隔年以高雄的「出院無縫接軌長照服務」做為長照政策，全國實施，高市於2016年也獲第八屆台灣健康城市暨高齡友善城市評選創新成果獎。

高市衛生局長黃志中以陳阿公為例，他說，如果沒有「出院無縫接軌長照服務」，讓陳阿公出院後立即接著兩周黃金期的居服及復健，陳阿公可能仍臥床。黃志中說，衛生局與社會局、高雄榮民總醫院、社區照服單位合作，推動「照護不中斷」，延伸出院後無縫接軌長照服務，讓出院病人成功使用多項長照服務，包含居家服務、居家喘息、居家復健、交通接送等。

高雄縣市合併後，透過跨局處合作，運用閒置空間布建社會福利設施，6年活化75處；彌陀農會廢棄倉庫變為明亮的彌陀日照中心，並與周遭社福設施串連成微型社福園區，副總統陳建仁參觀時十分肯定。社會局長姚雨靜說，長照人力空間不夠，但高市活化閒置空間設立長照據點，是全國學校設長照、公托等社福服務據點最多的縣市，去年獲行政院服務品質獎。

高市是全國第1個在高雄榮總設日照中心、與原民會合作，在義大開辦原住民長照專班，去年底與輔英科大、育英醫專、及高美醫專等校簽署合作意向書，結合老人照顧相關學系，培育長照人才。

黃志中、姚雨靜提醒需要用到長照的民眾，可直接打1966長照諮詢專線，或打1999，都可以得到協助。

(中國時報)