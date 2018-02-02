失智共照中心 ABC據點擴大服務

2018年02月02日 00:48 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台灣面臨「高齡化時代」，花蓮老年人口比例達15％，老化及失智人口快速成長，花蓮縣政府推動長照2.0，成立首家失智共照中心，也特別針對醫療資源較貧乏的中南區失智人口，分別在成立壽豐與富里鄉成立失智服務據點，擴大服務對象。

衛生局長李宏滿指出，台灣失智症人口逐年攀升，目前已超過26萬的失智老人，其中花蓮失智症確診人口去年初突破千人，推估有4000多名失智個案適用納入長照服務對象，衛福部預計25年後全台將達67萬人，相當每100人就有3人罹患失智症。

李宏滿指出，失智症狀並非一次性發生，而是在生活中慢慢出現，因此初期很容易誤認為老化而延誤就醫，透過失智症共同照護中心守護失智症患者，營造最佳的失智安全社區環境。

他指出，失智症的照顧是一段漫長的路，從發現長者經常性的忘東忘西、溫和的個性忽然變的暴躁，又或者原本處理的很好的事物，忽然不會處理了，到長者因著時間流逝，在失智症狀影響下，生活越來越無法自理，甚至連自己的親人都忘記。

衛生局長照科長黃秀茹表示，花蓮縣長照2.0「ABC據點」計畫，去年整合縣內醫療資源，透過花蓮慈濟醫院成立花蓮首家失智共同照護中心，50歲以上失智症患者、55歲以上失能原住民以及65歲以上失能老人都在長照政策服務範圍內。

全縣目前布建4處A級長照旗艦店「社區整合型服務中心」、13處B級「複合型服務中心」及31處C級「巷弄長照站」，針對民眾需求進行協調及服務，逐步擴充照服內容。

衛生局藉由建構失智症照護平台服務網絡，首要協助失智症篩檢、失智者與家庭整體醫療及照顧服務資源，帶給失智患者更完善的服務，未來服務對象擴大延伸至衰弱且有工具性日常生活活動功能障礙之老人，降低其失能風險，打造花蓮縣長者健康的老年生活。

(中國時報)