遠距居家照護 法令沒跟上

2018年02月02日 00:48 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台灣老年人口以每月1.7萬人的成長速度快速攀升，今年便將突破330萬人大關，退休後在家終老、接受長照需求日益殷切，但遠雄企業團公共事務室副總經理楊舜欽指出，截至目前民間開發了許多遠距居家照護設備，建築開發商也看到全齡化通用宅需求，聯手打造友善、智慧化居住環境，可惜政策腳步沒跟上，讓協助銀髮族獲得居家照顧的效果大打折扣。

台灣1993年邁入高齡化社會，並將在今年進入高齡社會。囿於國情關係，銀髮熟齡男女多希望居家養老，遠距居家照護需求因而攀升，楊舜欽說現今相關設備十分多元，就等政府法令跟上。

智慧宅 可照顧病患

「如通用住宅過去主要訴求為無障礙環境，現在已經擴大為全齡化友善居住空間！」楊舜欽表示，許多新建案，已納入全齡化空間設計，像遠雄新建案多要取得通用設計標章，讓老人、小孩、健康或身障人士都感到適用且友善。

不論是公設、電梯，私人住家的客廳、廚房、廁所等每個角落如門寬、門檻等，輪椅實測都能過關，像是家裡走道淨寬要90公分以上，衛浴門寬也要做到逾75公分，門檻不能太高且要有斜角，方便輪椅族、使用助行器人士進出。公設上，如泳池會配備「下水椅」，以前游泳要爬鋼梯，現在有了下水椅，老人坐上去便會慢慢降至水中，減少攀爬樓梯滑跤風險。

像近日氣溫變化大時，對有心血管病患者造成威脅，遠雄等推出的智慧宅，透過AI智慧管家、全熱交換器等設備，不但可保持恆溫恆濕，也可維持空氣清新、過瀘PM2.5，老人家夜間、早上起床如廁，不會因溫差大引發不適。

面對人口老化，國際間紛紛推出遠距居家照顧應用，像是主張透過特殊地毯、智慧手環、環境感知等器材，讓在外上班的子女、醫療院所得知家中長者狀況。遠雄房地產行銷管理處總監劉炳忠表示，遠雄部分建案讓住戶可自行購買「寶貝機」，在家中設置，親友、醫療單位藉以關心長輩在家情況。

遠端醫療 應速接軌

不過，楊舜欽強調，由於法令未開放，現今遠距居家照顧，僅限於偵測家中長者生命跡象，醫師不能進行簡易診斷。若是遠端醫療照護法令能接軌，其實現在居家長照的設備都已準備好，非重大疾病，像是高血壓等慢性病，醫生即可透過視訊，就家中長者臉色、口腔等狀況，參酌依遠端數據、問診等做出診斷。

(中國時報)