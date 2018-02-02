科技手表 長輩遠端醫療利器

透過APP等健康管理平台，可以提供病患與醫療院所間即時、互動的醫療需求。（蓋德科技提供）

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中國時報
／台北報導

少子化加上平時子女工作忙，或是在外地工作，無法就近關照父母的健康，尤其老人家常有糖尿病、高血壓及高血脂等「三高」問題，有的甚至需洗腎，更需要照護。隨著醫療科技的發展，科技手表及APP等健康管理平台，可以提供老人家與醫療院所間即時、互動的醫療健康管理，進而達到預防醫學與長照健康管理的終極目標。

蓋德科技董事長許賓鄉表示，老人家不免有慢性病，尤其是糖尿病，到後期常需要洗腎，台灣洗腎人數也因而突破8萬大關，但無論是洗腎或是糖尿病患，平時的飲食、服藥及生理監測都很重要，患者不是在離開醫院之後，就什麼都不用注意了，由於現在人生得少，子女平時工作忙碌，想照顧好父母的身體，卻總是心有餘而力不足。

近來隨著醫療科技的發展，不僅拉近病患與醫院間的距離，也協助子女可以隨時掌握瞭解父母的身體狀況。許賓鄉指出，透過科技手表行動裝置，可以量測老人家的心跳、血壓，甚至可以量血糖，如果擔心忘了吃藥，也可以在科技手表上做設定，吃藥時間一到即會發出「嗶嗶嗶」聲音，提醒老人家該吃藥了。

而科技手表所量測到的心跳、血壓及血糖等數值，也會傳輸回醫療院所，讓遠端的醫療管理團隊隨時可以掌握病患的狀況。許賓鄉說，病患與醫院間可以透過一張卡片，在初診過後立即與病患建立線上與線下的連結，每一張卡片都連結有病患個人的管理帳號，讓病患離院後，可以跟醫院持續互動。

如果醫院發現病患回傳的血壓或是血糖有異常，即會致電提醒關心，必要時將要求病患回診，同時通知病患子女，一同瞭解協助關心父母的健康，而老人家若身體感到不適，科技手表上有一紅色按鈕，按下即可與醫療團隊取得連繫，醫療團隊也可以隨時提供必要的支援與協助。而隨著國人健康意識的抬頭，未來這樣的醫療科技將日漸跳脫疾病的照顧與管控，進而發展成為個人健康管理的最佳夥伴。

(中國時報)

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