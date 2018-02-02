長照費逾400萬 保險要及早

2018年02月02日 00:48 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

根據衛福部統計資料顯示，長期被照顧者平均被照顧達7.3年，全球人壽表示，由於家人需支出看護費、尿布等耗材，長期被照顧者平均每月支出5萬元，總花費介於400至500萬元，等於是上班族8年不吃不喝才能存到這筆費用；因此，全球人壽建議，上班族應及早規畫長照保險，透過時間複利累積，小錢才能變大保障，未雨綢繆及早轉移未來可能的財務風險。

國泰人壽商品部協理凃薏如表示，與長期照顧有關的保險類型，依給付條件分3大類型，首先，以生理功能障礙、認知功能障礙狀態認定的是「長照險」，其次，以殘廢等級表認定理賠的是「殘扶險」，若理賠條件以條款中所列的病名，並符合其狀態描述、發病時間、檢驗方式才可理賠的叫「特定傷病險」；同時可再依身故時是否還本，區分為還本與無還本兩大類型。

而相關保險及早規畫，幾歲是最恰當?全球人壽指出，假設65歲退休，建議民眾不要晚於35歲才做長照保險風險轉移規畫，以所需投入保費來看，若35歲、男性上班族試算，繳費30年期，每年只需繳3萬4210元保費，便可透過長照保險來填補至少400萬以上長期被照顧所需資金缺口。

相反地，如果是45歲才做長照保險相關規畫，等於壓縮自己的時間，因為距離65歲退休只剩20年，以20年期作規畫，年繳保費約5.5萬元，等於每年負擔多了6成以上。

若有經濟預算壓力，凃薏如建議，可優先選擇身故無還本的長照險來填補缺口，以「國泰人壽倍感守護長期看護終身保險」為例，30歲男性、繳費20年期，可選擇月繳1340元，當不幸發生長照狀態，每月至少有2萬元保險保障，且給付金額每4年還會提高20％以對抗通膨。

此外，各種資產累積商品中，全球人壽建議，年金商品是少數可以對抗長壽風險的工具，基本上年金保險的特性就是「活到老，領到老」，最高可領到110歲；國泰人壽則建議，有多餘預算可加強殘扶險保障，增強分散因意外或疾病導致成殘廢的風險。

(中國時報)