活化閒置校區 改建安養場所

2018年02月02日 00:48 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

新光人壽及關係企業長年投入高齡化、長期照護議題，不僅早在民國85年時推出國內首張長期看護險，新光金控董事長吳東進更多次赴日觀摩銀髮族產業發展，他點出，台灣長照最大問題之一是沒有足夠的老人安養場所，在少子化的趨勢下，吳東進建議，政府應釋出低度運用或閒置的校區，並鼓勵民間企業投資，紓解台灣高齡社會帶來的壓力。

由於許多小學學生愈來愈少，吳東進表示，政府只要釋出閒置校區，民間企業就能透過投資讓校園空間活化，改建日照中心、安養中心或老人住宅等相關老人設施，為土地空間活化發揮最大的效益；新光預見高齡，也從健康促進、經濟保障到居住就醫等，提供一條龍的完整加值服務。

隨著長照2.0上路，南山人壽產品發展暨精算副總陳維新指出，政府的財源、照服員等，目前看起來皆略顯不足，更令人擔憂的是，台灣在高齡社會下，失智人口倍增，政府若能有更多配套措施、提出政策誘因，將能透過商業保險來彌補上述的不足。

根據南山人壽內部統計，國人投保長照險的比例僅2%，陳維新分析，長照險是長期契約、保費比較貴，加上不少民眾誤以為醫療險可以彌補長照財務缺口，是投保率偏低的主要原因。

因此，除教育與宣傳外，陳維新建議，政府不妨給予更多「稅制」優惠，如提高每人每年2.4萬元的保費扣除額度，並將長照輕度或重度失能的定義規範清楚，如此一來，不僅有效提高投保率，保險理賠才能與公部門接軌，減少後續不必要的紛擾。

為關懷熟齡，南山人壽已推出「樂齡好靠山」網路平台，串連全台熟齡關懷資訊，提供民眾需要的協助及照顧失智等，以整合資源來營造樂齡共老的未來。

(中國時報)