房仲菜鳥五枝花 誠信打動客戶

2018年02月02日 00:48 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

總是笑容可掬，予人鄰家女孩親切感的吳姿樺，是信義房屋景美景中店專員，如果別人不說，與其談房市專業，根本感覺不出她入行僅一年多，且為全區單月成績領先者，她表示，買賣房子是人生大事，入行不久能有這樣的成績，誠懇、實在地面對客戶，取得客戶「信任」是重要關鍵。

「『五枝花』是小時畫畫班的綽號。」吳姿樺回憶初入行時說，為讓接觸不止一家房仲的客戶們，印象深刻，都會以此自我介紹，不料效果很好。

中央大學法語系畢業後，吳姿樺原本第1份工作是電子業業務助理，因喜歡跟人互動，跟人接觸的工作，看到信義房屋招考資訊，想了解這個產業，就報名應考，當時面試主管讓她印象很好，深覺得這是一份有趣的工作，雖辛苦，但因年輕，想來闖一闖，結果入行後發現可以學習的東西真的很多。

「我是在房市最差時入行，雖很努力帶看，但前6個月都沒成交。」吳姿樺說，即使前半年後期帶看量名列全區前3名，卻沒1戶成交，花這麼多時間、精力卻如投入水裡，感到很挫折。沒成交，也一度讓她不好意思留下，但店長很照顧，總算在第7個月成交了第1個案件。

她說，第1個成交案子是因接了外區ˍ中山區的套房，帶看客戶臨時想看景美物件，由於過去累積半年深耕基礎，馬上介紹了讓其滿意房子，進而成交。

不過令吳姿樺印像最深刻的事，是去年底的一天，接了很少有房子釋出的熱門社區物件，也就是業界稱的Ａ案，那時她好像被雷打到，心裡覺得太幸運了，這個案子接進來開放一個早上、一個晚上帶看，就被賣掉了，只是是被別家公司賣掉。

惟地球是圓的，世事難料。她說，雖沒做成那件生意，但是後來買那物件的買家，在舊客戶介紹下找上她，要賣掉其原有房子。吳姿樺好奇為何這位客戶不找原來幫他買房的房仲，才得知那家房仲為想快速成交，一直嫌其原來房子這不好那不好，硬要壓低售價，讓他無法信任，決定將物件交給吳姿樺，且承諾給她一周的時間不會委託其他房仲，她也順利為其成交。

如今工作一年多，擁有許多老客戶支持，吳姿樺說，與客戶間建立「信任」關係很重要，她除了讓人容易親近，也因夠誠懇、實在，且學習了很多專業知識，才會獲得客戶信任，進而提高委託量與成交量。

(中國時報)