3利多帶動房市買屋5趨勢

2018年02月02日 00:48 中國時報 黃繡鳳 文／

全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰日前指出，今年房市是「價穩、量增」格局，尤其是大台中受到人口紅利、中科擴廠及捷運綠線試營運激勵，前景看俏。

賴正鎰分析，2018年台中房市有三大利多，分別是(1)中科擴廠計畫通過帶來就業機會，帶動商機。(2)軌道經濟效益擴散外溢，捷運綠線今年底試營運帶動沿線房市第二波起漲。(3)人口紅利帶動首購、換屋族的需求，挹注房市新動能。

賴正鎰也提出「5趨勢」來分析今年台中房產流行產品，以及較看好的購屋地段。包括(1)小坪數產品持續當道。內政部資料顯示，去年台中平均交易坪數是33.06坪，少子化影響加劇，主流坪數可能降至18至28坪，千萬元以內的低總價產品會熱賣。

(2)三鐵效應帶動沿線推案看漲。捷運綠線今年底將試營運，而台鐵高架化二期工程明年完工，形成紅、綠線捷運，加上高鐵後產生的三鐵效應，在靠近三鐵的區段推案量將大增，沿線房價也可望上漲1成。

(3)海線房市崛起。山手線計畫與海線雙軌高架化可望落實，加上三井OUTLET PARK等公共建設與投資案，磁吸建商到清水、梧棲等海線行政區進行大規模造鎮。

(4)商用不動產、店面新風雲。除了七期新市政中心周邊及台灣大道沿線，崇德路將是繼公益路之後的商用店面及餐飲新興熱區。

(5)北部與在地建商競爭，買家選擇增多。北部多家品牌建商搶地，加速布局台中，與在地建商競爭大，所以地段選擇、品牌價值、設計品味、施工品質與售後服務等五大要素可供評比，相信買家最終是贏家。

賴正鎰說，台灣利率超低，以目前1.6%來說，投資不動產出租投報率至少達3%以上，像「鄉林夏都」投報率還達到6%，因此，房市再現投資客。

低利率為台中房產買盤提供有利支撐，整體供需市場將有大躍進，如東京、紐約流行已久的小坪數精緻豪宅，也會在台中市出現。

鄉林不動產研究室指出，全球景氣回溫帶動消費信心與房市買氣，全台六都去年不動產買賣移轉量攀升、創下近4年來交易量首度轉正的反轉態勢。

新北市全年建物買賣移轉52020戶、較2016年成長21.63%；而台中市去年39332戶也較前年增加2成，在六都中算是表現最活躍的；再看家戶購屋比而言，台中市購屋買氣以4.1%，緊追在桃園市4.5%之後。

看好房市築底及中市重大建設陸續進行帶動利多，許多北部建商及本地營建業者從去年下半年開始積極在台中搶地推案，包括台中起家的鄉林建設，也將在北屯松竹路、南區及豐原等多處地塊醞釀推出合建案。

鄉林不動產研究室指出，台中市不動產交易移轉前五大熱區是北屯、西屯、太平、南屯及北區，北屯區和西屯區地位屹立不搖，現在又有捷運綠線及鐵路立體化，交通更便捷；令人值得關注的是太平區，受惠74線通車，已是首購新熱區，去年首度擠進交易熱區前3名。

(中國時報)