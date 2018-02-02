房產未來在哪？ 中央拋500重建案

2018年02月02日 00:48 中國時報 黃繡鳳 文／

「2018不動產高峰論壇」，25日在逢甲大學登場。內政部政務次長花敬群致詞時表示，國內8家公股行庫，將結合台灣金聯，成立「危老都更服務公司」，內政部也訂出2018年將執行500個重建案，這才是房地產的未來。

花敬群說，台中市政府2017年12月29日已發布「台中市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估費用補助辦法」，彰化縣政府今年也會發布「彰化縣都市危險及老舊建築物重建作業辦法」，中央和地方政府一起推動危老建築重建案。

由台中市不動產聯盟協會、台中市不動產開發公會共同主辦的「2018不動產高峰論壇」，該聯盟理事長王逸華在會中表示，不動產高峰論壇起於2008年，迄今已堂堂邁向第10個年頭。

她說，此論壇係由台中市不動產聯盟協會創會理事長黃昭閔發起，並成為年度具指標性的常態活動。每年藉由活動的舉辦，聚集了來自全台各地不動產相關業者，針對過去1年房市回顧與未來展望做詳盡的分享與討論。

她也認為，房地產市場，政府已釋出善意，建商也讓利，因此，不管是首購或換屋族，只要地段對了，選擇適合的產品，買就對了，市場自然活絡。

台中市不動產開發公會理事長邱崇喆特別指出，稅負影響房地產十分重大，從特殊交易稅到房地合一稅，違反自由市場經濟原則。

他強調，民間企業有錢賺，政府自然可以收到稅收，政府過多干預只會影響產業發展，相關單位應該多聽聽民間的聲音。

該論壇由逢甲大學總務長陳建元主持，台中市政府地政局長張治祥、中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄以及台中市不動產開發公會理事長邱崇喆與談。

住商機構發言人徐佳馨及富比士網路科技公司執行長陳高超也擔任主講人。

台中市副市長林陵三並出席分享大台中未來發展藍圖，產官學齊為國內房地產發展提供精闢的見解。

(中國時報)