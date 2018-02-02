大陸寶格 義級奢華時尚宅

2018年02月02日 00:48 中國時報 黃繡鳳 文／

負責大陸建設寶格全案設計規畫的義大利ACPV事務所建築師Mr. Antonio Citterio、Ms. Patricia Viel及METIS Lighting燈光設計公司的Ms. Marinella Patetta日前飛抵台灣，一同見證「大陸寶格」完美落成。

曾設計米蘭、倫敦及峇里島寶格麗精品旅館的ACPV事務所，從建築、景觀設計、空間規畫到室內及家具設計，都呈現出風格獨特的義式風格，將精品旅館的優雅品味與細節展現到住宅。

寶格外觀僅以石材、菱格紋以及玻璃組成，以菱格幾何紋路形成精簡俐落的外觀，同時又表現出精品住宅的風格，儼然成為七期最具代表性的地標。

寶格的菱格網紋不僅表現在建築石材外觀上，同時也運用於室內空間，將設計元素貫穿裡外。

步入寶格門廳處處可見驚喜，從腳踏石材地板的圖案組成，牆面紋理，甚至到落地窗景，設計師肆意在空間中以菱格紋的不同樣貌展現其特色與優雅。

在空間規畫上，建築師以「人」跟「生活」為出發點，建構出低調奢華又宜人的環境。在1樓大廳入口處即可發現接待處、火爐休憩區及閱讀室等3區塊，以家具的擺設自然區隔空間，讓住戶享受到自然的舒適感。

此外，媲美五星級飯店的公設，更是寶格一大亮點。無論是蒸氣室、健身房、SPA館、雪茄室或宴會廳，每個空間的配備及家具都是採用ACPV事務所的義大利頂級家具家飾，完整將純粹義式生活風格帶入七期。

另外，位於2樓的游泳池，以實牆保有住戶休憩隱私，又在兩端開窗兼顧園道景觀，加上天花板上鑲嵌的金黃色馬賽克磚，映照在水池表面，波光粼粼，更彰顯出低調奢華的氣質。

長期與ACPV事務所合作的METIS Lighting燈光設計公司，此次也全程參與寶格的規畫與設計。METIS Lighting的燈光處理，恰到好處的強調空間的重點。

他也特別為了寶格與捷克著名燈具公司LASVIT訂製了13172支14X175mm水晶管，組成的20米長、2米寬、1.3米高的大型水晶藝術吊燈，展現出寶格獨特的時尚與品味。

(中國時報)