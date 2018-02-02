建商揪弱勢圍爐 19年不間斷

精湛建設總經理陳志聲（中），連續19年率全體員工主辦弱勢團體圍爐餐會，令人動容。圖／黃繡鳳

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中國時報
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年終尾牙如火如荼進行，中部建商精湛建設全體員工卻連續19年投入弱勢團體圍爐餐會，募款送禮物，令人動容。

「送愛心到人間」活動發起人為精湛建設總經理陳志聲，連續19年來主辦圍爐餐會，邀請各縣市家扶中心、育幼院、惠明盲校、伊甸基金會、台中啟明學校等11個社福單位，日前在好運來洲際宴展中心和慢飛天使們圍爐，把愛傳下去。

第19年送愛心到人間活動總共送出了750萬元，各單位需要的設備及物資、小朋友禮物及紅包和各單位年度優良志工表揚禮物等，除了滿滿的愛與溫暖以外，更用最實質的方式給予弱勢團體支持與力量。

陳志聲說，為了讓每份資源都能確實照顧到需要幫助的社福單位及早療的孩子，精湛建設同仁都會實地訪視每個社福單位。

他說，今年送愛心到人間物資由39家企業共同主辦、107家公司協辦，一同送出5部汽車，機車、輔具及病床、電腦設備、大型液晶聯網電視、空調設備、空氣清淨機、殺菌機、洗烘衣機、以及3C科技輔助等數百項禮品。當天送愛心活動，最後在一片紅色愛心氣球與「感恩的心」的旋律中溫馨落幕。39家主辦單位與107家協辦單位，這次捐贈物資總金額超過750萬元。有這麼多好友及企業的支持與關懷，陳志聲深信，這份愛與奉獻的火苗，一定會持續在台灣各角落沸騰。

(中國時報)

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