佑崧悅容莊 戶戶可停2-4車位

採先建後售「佑崧悅容莊」個案，已完美落成，典雅的建築外觀、美麗的露台和燈光計畫，更吸引換屋族進駐。圖／黃繡鳳

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中國時報
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房市景氣逐步回溫，優質建案銷售更是紅不讓。坐落於新光重劃區核心地段的「佑崧悅容莊」個案，甫完工即吸引換屋族搶購。

以「佑崧層就」、「佑崧層豐」、「佑崧千境」、「佑崧逸境」、「佑崧千匯」等個案深耕在地的北台中第一品牌佑崧建設，今年開春隆重推出最新力作「佑崧悅容莊」個案，再度打造一個高品質的透天別墅社區。

佑崧建設，深耕北台中20餘年，專鑄別墅建築，堅持用嚴謹的態度與扎實的建築技術，打造堅實的品牌口碑。

最新力作「佑崧悅容莊」個案，地段相當優越，坐落於台中市新光重劃區核心區域。基地位於12米的新安街，擁有林蔭大道、雙公園、新光國中、小和東山高中等優質環境，運動、健身、上學，近在呎尺。

又鄰近軍功、樹德雙商圈，生活機能豐富，5分鐘直上74線太原匝道，南來北往，交通更是四通八達。

絕版的2000坪壯闊基地，規畫58戶透天電梯別墅，戶戶可停2至4個車位。產品規畫完善，如大棟距的前院停車、尊榮的孝親房、雙主臥規畫，還有家人可以蒔花植草的綠景大露台，單純好住。

另外，深耕北台中地區的佑崧營建，嚴格的施工品質也備受客戶肯定，包括樓板灌漿後鋪上PP版保溼，層層防護，確保住家絕對不漏水。另外其特殊的止水帶工法，也能避免建物龜裂，讓住戶住得更安心。

採先建後售的「佑崧悅容莊」個案，目前已完美落成，典雅的建築外觀、美麗的露台景觀，以及浪漫的燈光計畫，更吸引換屋族進駐，一償住進幸福別墅的美夢。

(中國時報)

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