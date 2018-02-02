寶佳林家宏 推股東行動主義

2018年02月02日 00:48 中國時報 王莫昀 ／專訪 ／專訪

寶佳資產 小檔案

地產業起家的寶佳機構大舉投資金融業，儼然成為一股新興勢力，備受外界矚目，寶佳機構副董事長林家宏表示，歐美等金融界正積極朝「服務戰略性產業」發展、國內金融業面臨傳統與科技融合的轉捩點，投入金融業，就是希望推動「金融股東行動主義」，督促現有經營團隊突破窠臼，擺脫束縛，健全營運、保障全體股東權益。

邁向服務戰略性產業

林家宏說，台灣金融產業仍在轉型過程中，重要性日益增加，是顯而易見的。誠如金管會主委顧立雄日前所說，2017年金融業產值占GDP已近7％，且逐年增加中，可見金融業對台灣經濟是有顯著貢獻。而先進國家金融業，如美國、歐洲、香港、新加坡等，都朝「服務戰略性產業」方向發展，就是希望發展為具有競爭力的國家級產業。

「我相信台灣的金融業未來也可藉由走入亞太及大中華區域國際市場，進一步成為舉足輕重的國際市場參與者。」林家宏說，唯有透過區域布局及創新型態促進業務成長，台灣的金融業才能成為戰略性領先產業。

林家宏強調，投入金融產業的主要目標，希望推動全新的「金融股東行動主義」，就是以專業投資人，甚至是積極投資人角色做中長期布局，必要時可參與被投資公司的董事會，以便督促現有經營團隊突破窠臼，擺脫束縛，將健全公司營運、追求公司最大利益及保障全體股東權益的想法視為唯一圭臬。

新股東有助營運思維

在歐美先進國家及國內其他產業，常見企業引入新資金及新股東，進而以不同角度展開新的轉型或進一步提升獲利能力。林家宏認為，這是因為來自不同領域的股東，可提供不同面向的想法及策略，例如銀行營運與經濟景氣、產業發展息息相關，若有來自不同產業的大股東或董事，可讓銀行對景氣、產業授信及產品服務取向等判斷，有更多元的想法。

林家宏指出，多年來他持續關注國際大型金融機構推陳出新的經營模式，擔任台中商銀董事期間，經由實際參與金融業經營，累積不少實務經驗，因而對金融產業的未來發展充滿理想與抱負，如今適逢國內金融機構面臨傳統與科技融合的轉捩點，更增強他投資金融業的原動力。也深切的期望自己未來能在國內金融產業面臨巨大挑戰與轉型之際，能盡綿薄之力，協助台灣金融業順利掌握未來的趨勢，走向正確的方向。

(中國時報)