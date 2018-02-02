寶佳林家宏 推股東行動主義

寶佳機構副董事長林家宏指出，他相信台灣的金融業未來也可進一步成為舉足輕重的國際市場參與者。（寶佳機構提供）

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中國時報
／專訪
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地產業起家的寶佳機構大舉投資金融業，儼然成為一股新興勢力，備受外界矚目，寶佳機構副董事長林家宏表示，歐美等金融界正積極朝「服務戰略性產業」發展、國內金融業面臨傳統與科技融合的轉捩點，投入金融業，就是希望推動「金融股東行動主義」，督促現有經營團隊突破窠臼，擺脫束縛，健全營運、保障全體股東權益。

邁向服務戰略性產業

林家宏說，台灣金融產業仍在轉型過程中，重要性日益增加，是顯而易見的。誠如金管會主委顧立雄日前所說，2017年金融業產值占GDP已近7％，且逐年增加中，可見金融業對台灣經濟是有顯著貢獻。而先進國家金融業，如美國、歐洲、香港、新加坡等，都朝「服務戰略性產業」方向發展，就是希望發展為具有競爭力的國家級產業。

「我相信台灣的金融業未來也可藉由走入亞太及大中華區域國際市場，進一步成為舉足輕重的國際市場參與者。」林家宏說，唯有透過區域布局及創新型態促進業務成長，台灣的金融業才能成為戰略性領先產業。

林家宏強調，投入金融產業的主要目標，希望推動全新的「金融股東行動主義」，就是以專業投資人，甚至是積極投資人角色做中長期布局，必要時可參與被投資公司的董事會，以便督促現有經營團隊突破窠臼，擺脫束縛，將健全公司營運、追求公司最大利益及保障全體股東權益的想法視為唯一圭臬。

新股東有助營運思維

在歐美先進國家及國內其他產業，常見企業引入新資金及新股東，進而以不同角度展開新的轉型或進一步提升獲利能力。林家宏認為，這是因為來自不同領域的股東，可提供不同面向的想法及策略，例如銀行營運與經濟景氣、產業發展息息相關，若有來自不同產業的大股東或董事，可讓銀行對景氣、產業授信及產品服務取向等判斷，有更多元的想法。

林家宏指出，多年來他持續關注國際大型金融機構推陳出新的經營模式，擔任台中商銀董事期間，經由實際參與金融業經營，累積不少實務經驗，因而對金融產業的未來發展充滿理想與抱負，如今適逢國內金融機構面臨傳統與科技融合的轉捩點，更增強他投資金融業的原動力。也深切的期望自己未來能在國內金融產業面臨巨大挑戰與轉型之際，能盡綿薄之力，協助台灣金融業順利掌握未來的趨勢，走向正確的方向。

(中國時報)

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