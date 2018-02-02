寶佳專挑高股息殖利率好標的

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中國時報
／台北報導

挾著雄厚資金投資金融業，寶佳機構副董事長林家宏昨指出，旗下寶佳資產投資數家金融機構，只是以專業判斷選擇穩健獲利、股息殖利率高的投資標的，並遵循分散投資標的以均衡風險的投資策略，循序漸進進行各項中長期投資操作，遺憾的是，分散性投資卻遭市場過度解讀為炒作股票或四處插旗，坦承講，這絕非寶佳資產投資的初衷。

寶佳機構從董事長林陳海早期個人與旗下部分投資公司持股台企銀、台中銀與三信商銀，到2016年「寶佳資產」成軍，大舉加碼台新金、永豐金與華票，引發外界關心，寶佳一方面對外解釋台中銀等為早年林陳海等個人投資，而且現已陸續減少持股，寶佳資產目前並無增加投資標的打算。

林家宏昨指出，旗下寶佳資產是由銀行、壽險、票券業等投資、法務及財會專業領域的資深金融團隊所組成，是以自身專業判斷，獨立自主的在市場中選擇穩健獲利及股息殖利率高的投資標的，這種操作模式常見於歐美大型主權基金。

「我們毫無打破金融業既有結構的想法！」林家宏強調，寶佳資產會以專業投資人的角度來監督被投資公司，再加上寶佳資產的專業金融團隊，相信可以為被投資公司提供更加具體有效的建議，促使被投資公司持續成長獲利，最終所有股東都可以分享成長的果實。

林家宏說，這幾年有幸遇到諸多金融圈前輩，指導經營銀行的實戰經驗，也藉由這些金融圈朋友深入了解台灣金融生態與法規監理，因而更堅定了他對台灣金融業貢獻一己心力的想法。

(中國時報)

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